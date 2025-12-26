Samsung, İlk Kez Bir Telefonunda AMD Mimarili Kendi GPU'sunu Kullanacak

Samsung'un Galaxy S26'da kullanacağı yeni işlemcisi Exynos 2600'de şirketin kendi geliştirdiği GPU'sunun yer aldığı iddia edildi. Eğer doğruysa bu şirket için bir ilk olacak.

Samsung, 2026’nın ilk aylarında kullanıcıların büyük heyecanla beklediği amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisini resmen tanıtacak. Bu seride kullanılması beklenen şirketin son nesil işlemcisi Exynos 2600’ün geçtiğimiz haftalarda resmen duyurulduğunu görmüştük. İşlemci, dünyanın ilk 2 nm mobil çipi olarak da kayıtlara geçmişti.

Şimdi ise bu konuda önemli iddialar ortaya atıldı. Yonhap News Agency tarafından paylaşılan bir rapora göre Exynos 2600 çipi yalnızca 2 nm olmasıyla bir ilke imza atmıyor aynı zamanda Samsung’un ilk kendi GPU’sunu da bünyesinde barındırıyor.

Galaxy S26 serisi, Samsung’un ilk kez kendi GPU’larını kullandığı telefonlar olabilir

İddiaya göre Exynos 2600’ün içinde bulunan Xclipse 960 isimli GPU, AMD mimarisi kullanılarak direkt Samsung tarafından şirket içinde geliştirilen bir GPU. Samsung, Exynos 2200’den bu yana AMD mimarisini kullanan GPU’lar kullanıyordu. O GPU’lar da AMD ve Samsung ortaklığında üretiliyordu. Şimdi ise şirketin ilk kez bağımsız bir şekilde ürettiği öne sürüldü.

Samsung’un ilk olarak Windows işletim sistemi için GPU geliştirmeye başladığı belirtildi. Daha sonrasında ise düşük güç tüketimi ve yüksek performans özelliklerini uyguladıktan ve Android işletim sistemi için optimize ettikten sonra mobil bir GPU geliştirmiş. Bunun önemli bir haber olduğunu belirtmek gerekiyor. Öyle ki şirket, bu hamlesiyle AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi kendi GPU’sunu üreten şirketler arasına katılıyor.

Bir diğer iddia ise Samsung’un gelecekte çıkacak Exynos 2800 işlemcisiyle AMD’nin GPU mimarisini bırakıp tamamen kendi GPU’larına geçeceği yönünde. Böylece maliyeti düşürüp diğer şirketlere olan bağımlılığını azaltmak istiyormuş. Tabii ki bunların hepsi bir iddia. Nelerin doğru çıkacağını zamanla göreceğiz.