Samsung, Dünyanın İlk 2 nm İşlemcisi Exynos 2600'ü Tanıttı: Galaxy S26'da Kullanılabilir!

Samsung, Galaxy S26'da kullanılması beklenen amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ü tanıttı. İşlemci, dünyanın ilk 2 nm mobil çipi olarak geliyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, cihazlarına güç veren kendi çiplerini de geliştiriyordu. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de Exynos 2600 ismi verilen yeni amiral gemisi işlemcisini resmen duyurdu. Bu çip, telefonlara çağ atlatacak özelliklerle donatılıyor.

Bazı söylentilere göre Exynos 2600’nın, Samsung’un 2026’nın başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 ve S26 Plus’ta kullanılma ihtimali var. Ultra modelde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alabilir. Tabii ki bu bir iddia. Ancak şirketin yeni çipini yeni yılın hemen öncesinde tanıtması, bu iddiaları güçlendiriyor.

Dünyanın ilk 2 nm akıllı telefon işlemcisi

Exynos 2600 işlemcisi, dünyada 2 nm sürecinden geçerek üretilen ilk akıllı telefon çipi olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Çip geliştirilirken Samsung’un güç verimliliğini ve transistör kontrolünü iyileştirmek için tasarlanmış en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojisi kullanıldı.

İşlemci, Arm v9.3 mimarisine dayalı on çekirdekli bir CPU ile donatılıyor. Bir yüksek performanslı C1-Ultra çekirdeği, üç adet performans odaklı C1-Pro çekirdeği ve altı adet verimlilik odaklı orta çekirdeği bir araya getiriyor. Samsung, geleneksel küçük çekirdeklerden uzaklaşarak, günlük görevler ve zorlu iş yükleri genelinde sürekli performans ve verimlilik arasında denge kurmayı hedeflediğini belirtmiş

Gelişmiş grafik performansı, yapay zekâ iyileştirmeleri

Grafik tarafına baktığımızda ise Xclipse 960 GPU görüyoruz. ENSS teknolojisi aracılığıyla geliştirilmiş ışın izleme ve yapay zeka tabanlı görüntü yükseltme özelliği sunuyor, yüksek oyun performansı vadediyor.

Yapay zekâ Samsung için çok önemli bir konu. Bu yüzden de Exynos 2600, yapay zekâ odaklı bir çip olarak geliyor. Geliştirilmiş NPU gecikmeyi ve güç tüketimini azaltırken daha hızlı üretken yapay zeka görevlerine imkân tanıyor. Bu, görüntü düzenleme ve akıllı asistan gibi daha karmaşık yapay zeka özelliklerinin hızlı bir şekilde doğrudan cihaz üzerinde çalışmasına olanak tanıyor.

Son olarak kamera tarafına geldiğimizde de büyük yenilikler görüyoruz. İşlemci, 320 MP’ye kadar sensör desteği sunuyor. Videolarda geliştirilmiş gürültü azaltma, 8K video oynatma gibi yenilikler var.