Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung, Dünyanın İlk 2 nm İşlemcisi Exynos 2600'ü Tanıttı: Galaxy S26'da Kullanılabilir!

Samsung, Galaxy S26'da kullanılması beklenen amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ü tanıttı. İşlemci, dünyanın ilk 2 nm mobil çipi olarak geliyor.

Samsung, Dünyanın İlk 2 nm İşlemcisi Exynos 2600'ü Tanıttı: Galaxy S26'da Kullanılabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, cihazlarına güç veren kendi çiplerini de geliştiriyordu. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de Exynos 2600 ismi verilen yeni amiral gemisi işlemcisini resmen duyurdu. Bu çip, telefonlara çağ atlatacak özelliklerle donatılıyor.

Bazı söylentilere göre Exynos 2600’nın, Samsung’un 2026’nın başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 ve S26 Plus’ta kullanılma ihtimali var. Ultra modelde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alabilir. Tabii ki bu bir iddia. Ancak şirketin yeni çipini yeni yılın hemen öncesinde tanıtması, bu iddiaları güçlendiriyor.

Dünyanın ilk 2 nm akıllı telefon işlemcisi

sam1

Exynos 2600 işlemcisi, dünyada 2 nm sürecinden geçerek üretilen ilk akıllı telefon çipi olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Çip geliştirilirken Samsung’un güç verimliliğini ve transistör kontrolünü iyileştirmek için tasarlanmış en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojisi kullanıldı.

İşlemci, Arm v9.3 mimarisine dayalı on çekirdekli bir CPU ile donatılıyor. Bir yüksek performanslı C1-Ultra çekirdeği, üç adet performans odaklı C1-Pro çekirdeği ve altı adet verimlilik odaklı orta çekirdeği bir araya getiriyor. Samsung, geleneksel küçük çekirdeklerden uzaklaşarak, günlük görevler ve zorlu iş yükleri genelinde sürekli performans ve verimlilik arasında denge kurmayı hedeflediğini belirtmiş

Gelişmiş grafik performansı, yapay zekâ iyileştirmeleri

k

Grafik tarafına baktığımızda ise Xclipse 960 GPU görüyoruz. ENSS teknolojisi aracılığıyla geliştirilmiş ışın izleme ve yapay zeka tabanlı görüntü yükseltme özelliği sunuyor, yüksek oyun performansı vadediyor.

Yapay zekâ Samsung için çok önemli bir konu. Bu yüzden de Exynos 2600, yapay zekâ odaklı bir çip olarak geliyor. Geliştirilmiş NPU gecikmeyi ve güç tüketimini azaltırken daha hızlı üretken yapay zeka görevlerine imkân tanıyor. Bu, görüntü düzenleme ve akıllı asistan gibi daha karmaşık yapay zeka özelliklerinin hızlı bir şekilde doğrudan cihaz üzerinde çalışmasına olanak tanıyor.

Son olarak kamera tarafına geldiğimizde de büyük yenilikler görüyoruz. İşlemci, 320 MP’ye kadar sensör desteği sunuyor. Videolarda geliştirilmiş gürültü azaltma, 8K video oynatma gibi yenilikler var.

Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus, S25 Modelleriyle Karşılaştırıldı (Hâlâ Aradaki Farkı Arıyoruz) Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus, S25 Modelleriyle Karşılaştırıldı (Hâlâ Aradaki Farkı Arıyoruz)
Samsung İşlemci

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim