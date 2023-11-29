Samsung, 2012'de yayımladığı ve bugüne kadar mobil cihazlar için sunduğu Samsung Internet uygulamasını masaüstü bilgisayarlara getirdi. Samsung Internet, şimdilik Windows bilgisayarlara özel olarak çalışıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllar önce mobil cihazlar için yayımladığı "Samsung Internet" isimli internet tarayıcısını masaüstü cihazlara getirdi. Samsung Internet, artık Windows tabanlı bilgisayarlarda da çalışacak. Yaşanan son gelişme ile Google Chrome'a yeni bir rakip geldiğini söyleyebiliriz.

İlk kez 2013 yılında yayımlanan Samsung Internet, Chromium alt yapısı kullanıyor. Yani bu internet tarayıcısı, Google Chrome ve Microsoft Edge ile aynı çalışma mantığını kullanıyor. Hâl böyle olunca Google Chrome'daki pek çok özelliğin Samsung Internet için de geçerli olduğu bilgisini verebiliriz.

Samsung Internet, sade bir tasarıma sahip

Samsung Internet'in masaüstü sürümü, genel yapısı itibarıyla Google Chrome'a benzerlik gösteriyor. Ancak tarayıcı için nispeten sade bir tasarım oluşturuldu. Bu durum, bazı kullanıcıların hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Yaptığımız kontrollerde, Samsung Internet'in masaüstü sürümünün şu an için Türkiye'de erişime açılmadığını görüyoruz. Ancak bu durum, çok yakın bir gelecekte değişecektir. Eğer Samsung Internet'in Microsoft Store'daki sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.