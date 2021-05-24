Samsung, iPhone 12 Pro Max'i Yerden Yere Vurdu [Video]

Samsung, Galaxy S21 Ultra için iki yeni reklam filmi yayınladı ve cihazın en büyük rakibi olan iPhone 12 Pro Max'i yerden yere vurdu. Reklam filmleri Galaxy S21 Ultra'nın sadece "iyi" özelliklerini öne çıkardığından karşılaştırmanın ne kadar adil olduğu tartışmaya açık bir konu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 ailesi ile hedeflediği satış adetlerine ulaşamasa da bu durum, Galaxy S21 modellerinin iddialı özelliklere sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Rakiplerinden avantajlı olduğu noktaları titizlikle seçen Samsung, son reklamlarında Apple'ın mevcut en güçlü akıllı telefonu olan iPhone 12 Pro Max'i adeta yerden yere vurdu.

"Telefonunuz yükselmeli, düşmemeli" diyen Samsung, yeni iki reklam filminde Galaxy S21 Ultra ile iPhone 12 Pro Max'in kameralarını karşılaştırdı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu karşılaştırma genel kamera performansını değil, Galaxy S21 Ultra'nın rakibine kıyasla mutlak bir şekilde üstün geldiği özellikleri içeriyordu.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz ilk reklam filmi, Galaxy S21 Ultra'nın 100x dijital zoom yeteneği ile iPhone 12 Pro Max'in zoom yeteneğini karşılaştırıyor. Galaxy S21 Ultra'nın bir teleskop lense sahip olduğunu düşünürsek bu karşılaşmayı kazanmasının kesinlikle bir sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

Samsung'un Galaxy S21 Ultra'nın zoom yeteneği ile iPhone 12 Pro Max'in zoom yeteneğini karşılaştırdığı video

Yine hemen aşağıdan izleyebileceğiniz ikinci reklam filminde ise Galaxy S21 Ultra'nın 108 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası ile iPhone 12 Pro Max'in 12 megapiksel ana kamerası karşılaştırılıyor ve yüksek çözünürlüklü kameranın görüntüler yakınlaştırıldığında dahi ne kadar net görüntüler sunabildiği gösteriliyor.

Samsung'un Galaxy S21 Ultra'nın kamera çözünürlüğü ile iPhone 12 Pro Max'in kamera çözünürlüğünü karşılaştırdığı video

Yukarıda da söylediğimiz her iki karşılaştırma videosu da Galaxy S21 Ultra'nın öne çıkan özelliklerine odaklandığından tamamen adil bir karşılaştırma olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Ancak konu reklam filmleri söz konusu olduğunda bu tip sataşmaların kesinlikle yeni olmadığını ve rekabeti eğlenceli kıldığını söyleyebiliriz.