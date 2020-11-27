Samsung Kamera Uygulamasında Gizli Bir Ay Modu Bulunuyor

Kamera uygulamasına hala bir astrofotografi modu yayınlamayan Samsung, buna karşın Sahne İyileştirme özelliğine bir Ay modu gizlemiş durumda. Ancak söz konusu Ay modu henüz pek de etkileyici sonuçlar vermiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanmış olduğu kamera donanımlarıyla mobil fotoğrafçılık sektörünün iddialı markalarından biri olsa da, konu kamera yazılımlarına geldiğinde rakiplerinin bir adım gerisinde olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Örneğin Google, Pixel akıllı telefonları için geliştirdiği GCam adlı kamera uygulamasında bir astrofotografi modu sunarak kullanıcıların eşsiz gökyüzü fotoğrafları çekebilmesini mümkün kılıyor. Samsung’da ise buna benzer bir mod bulunmadığından kullanıcıların standart “gece modu” ile idare etmesi gerekiyor.

Samsung, One UI 2.5'e bir Ay modu gizlemiş

Aslına bakacak olursak Samsung, One UI 2.5 ile birlikte “Sahne İyileştirici”ye entegre olarak bir Ay Modu yayınlamış durumda. Bu Ay modu, diğer fotoğraf modları gibi isteğe göre açılıp kapatılamıyor. Kamera uygulamasını açıp telefonunuzu Ay’a çevirdiğinizde Sahne İyileştirici, Ay’ı otomatik olarak algılıyor ve Ay modunu devreye sokuyor.

Söz konusu “Ay Modu” ile çekilen bir fotoğrafı, standart mod ile çekilen bir fotoğraf ile karşılaştırdığınızda arada büyük bir fark göremiyorsunuz. Muhtemelen Samsung da bunun farkında ki Ay modunu ayrı bir mod olarak yayınlamak yerine Sahne İyileştirici’nin içine gizlemiş.

Sahne İyileştirici’ye gizlenmiş Ay modu, şu an için etkileyici sonuçlar ortaya koymaktan uzak olsa da bu mod, Samsung’un gelecekte bir astrofotografi modu yayınlayacağının habercisi olabilir. Şu an için bu bilgiyi doğrulayamadığımızdan yalnızca bekleyip görelim diyebiliyoruz.