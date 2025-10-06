Tümü Webekno
Samsung'un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik seti 2 hafta içinde satışa sunulabilir

Söylentilere göre Samsung’un Android tabanlı karma gerçeklik seti, 22 Ekim’de satışa sunulabilir. “Project Moohan” kod adlı cihazın fiyatı 1.800 dolardan başlayabilir.

Samsung'un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik seti 2 hafta içinde satışa sunulabilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un uzun süredir geliştirdiği XR (karma gerçeklik) başlığı “Project Moohan”, 22 Ekim’de resmen satışa sunulabilir. Cihaz, Android işletim sistemiyle çalışacak ve Apple Vision Pro gibi yüksek segment XR başlıklarla rekabet edecek.

Güney Kore’den gelen sızıntılara ve ön kayıt duyurularına göre cihazın ön sipariş dönemi 15–21 Ekim arasında olabilir. Samsung’un bu tarihlerde küresel bir lansman da düzenlemesi bekleniyor.

Fiyat açısından da iddialı geliyor: 1.800 dolarlık başlangıç fiyatı, cihazın üst seviye donanım sunacağını gösteriyor. Evet, herhangi birimiz için yüksek ancak Apple Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyatına göre rekabetçi bir ürün. Samsung’un donanım optimizasyonu ve yapay zeka destekli yazılım çözümleri ile karma gerçeklik setini daha da öne çıkması bekleniyor.

