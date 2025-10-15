Tümü Webekno
Samsung'un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik setinin tanıtım tarihi resmen açıklandı

Samsung, 21 Ekim'de düzenleyeceği etkinliğiyle yeni karma gerçeklik cihazını tanıtacak. “Multimodal AI” ile başlayan bu yeni dönemde odak, yapay zeka destekli deneyimlerde.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, “Worlds Wide Open” sloganıyla 21 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte, yapay zeka destekli yeni XR vizyonunu tanıtacağını açıkladı. Etkinlikte odak noktası, “multimodal AI” yani çok modlu yapay zekanın cihazlara entegrasyonu olacak.

Şirket, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Android XR platformu üzerine inşa edilen “Project Moohan” adlı ilk karma gerçeklik cihazını da bu etkinlikte tanıtacak. Bu cihaz, genişletilmiş gerçeklik deneyimlerini yapay zeka ile daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor.

Etkinlik Samsung Newsroom ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Samsung’un yeni ürünü, Meta’nın Quest ve Apple’ın Vision Pro ürünlerine rakip olacak.

