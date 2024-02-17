Samsung'un hem katlanabilir hem sarılabilir akıllı telefonu ortaya çıktı. Patent, Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlarında daha büyük ekran sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefonları "gelecek" olarak görüyor. 2018 yılından bu yana her fırsatta katlanabilir akıllı telefonların geleceğin akıllı telefon form faktörü olacağını dile getiren Samsung, Galaxy Z serisinin şu ana kadar ana akım telefon modelleri haline getirmese de hatırı sayılır bir popülerliğe ulaşmayı başarmış durumda.

Görünen o ki Samsung, katlanabilir akıllı telefonları yalnızca dayanıklılık ve özellik açısından değil form faktörü açısından da geliştirmeyi planlıyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden (USPTO) yeni bir patent alan teknoloji devi, geçtiğimiz yıl MWC'de sergilediği "sarılabilir" ekran teknolojisini mevcut katlanabilir ekranlı telefonlarına getirmeyi planlıyor olabilir.

Samsung, katlanabilir telefonlara sarılabilir ekran ekleyebilir

Yukarıda görmüş olduğunuz patent görseli, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili yeni planlarını gösteriyor. Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold serisi, katlıyken "neredeyse" normal bir akıllı telefon deneyimi sunuyor, açıldığındaysa pek çok işi aynı anda yapabildiğiniz bir tablete dönüşüyor. Yeni patent, bu tablet ekranının bir köşesinin sarılabilir ekran sayesinde uzatılmasını ve daha da büyümesini sağlıyor.

Samsung, patentini gerçek bir telefona uygularsa şöyle bir konseptle karşılaşabiliriz

Sarılabilir ekran, Galaxy Z Fold'un bazı önemli özelliklerini de devre dışı bırakıyor. En azından patent görseline göre Samsung, sarılabilir ekranı gövdeye sığdırabilmek için kapak ekranından feragat etmiş gibi görünüyor. Zira cihaz katlı durumdayken herhangi bir kullanılabilir ekran gözükmüyor. İyi haber şu ki sarılabilir ekran, cihaz katlı haldeyken de açılabiliyor.

Kapak ekranına karşılık sarılabilir ekran

Galaxy Z Fold'u "normal bir akıllı telefon gibi" tek elle kullanabilmenin tek yolu, kapak ekranı. Daha büyük bir tablet ekranı için kapak ekranından vazgeçmek, Galaxy Z Fold'un katlanabilir ekranlı bir telefondan ziyade katlanabilir bir "tablet" olmasını sağlar. Kaç Galaxy Z Fold kullanıcısı sarılabilir ekran bulunması karşılığı kapak ekranından vazgeçer? Onun yanıtını da sizlere bırakıyoruz…