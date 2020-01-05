Samsung'un Katlanabilir Telefonu İçin Aldığı Menteşe Patenti

Geride bıraktığımız 2019 yılının akıllı telefonlar için devrim niteliği taşıyan değişimlerinden biri de katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesiydi. Galaxy Fold cihazıyla bu alana güçlü bir giriş yapan Samsung, yeni katlanabilir telefonlarının da altyapısını şimdiden hazırlıyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni katlanabilir telefonundaki menteşeleri görünmez kılacak bir tasarımın patentini aldığı ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında gelişimin son dönemde kamera üzerine yoğunlaşması, bazı kullanıcıların çok da benimsemediği bir durum. Yenilik konusunda üreticilerin daha yaratıcı olması gerektiğini belirten bu kullanıcıların beklediklerinin, 2019 yılında katlanabilir telefonların ortaya çıkmasıyla bir nebze olsun karşılandığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefon üreticileri de katlanabilir telefonların potansiyel başarısı için uzun bir süredir çalışmalar yürütüyor. Bunlardan biri olan Samsung, piyasada ilk olmak için bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene içerisinde Galaxy Fold adındaki katlanabilir telefonunu piyasaya sürdü. İlk zamanlarda ekran problemleriyle karşılaşılan cihazlar; toplanıp, geliştirilip tekrar piyasaya sürülse de bu alanda en popüler cihazlar arasında yer edinmeyi başardı. Şimdiyse Samsung, araştırma ve geliştirme gücünü yeni katlanabilir telefonlara yoğunlaştırmış durumda.

Samsung, manyetizmadan yararlanarak menteşeleri tamamen ekranların içine konumlandırıyor:

Yayınlanan patent görüntülerinden de görülebileceği gibi Samsung yeni katlanabilir telefonlarında bahsi geçen sistemi kullanırsa mıknatıslı menteşeler, ekranların iç kısmında birleşme noktalarına konumlandırılacak. Telefonun kullanıcıyla etkileşime girdiği yüzeylerde menteşeye dair bir detay bulunmaması, ekranları birbirine yaklaştıracağı gibi verimliliği de artıracak.

Elbette bu tasarımın, çift ekran gerektirdiğini ve Galaxy Fold'daki yapıdan çok Microsoft'un geçtiğimiz aylarda duyurduğu Surface Neo'yu andırdığını belirtmemiz gerekiyor. Arka kameranın selfie çekmek için öne dönebilmesi gibi bazı esneklikler sunan bu sistemin Samsung tarafından ne zaman test edilmeye başlanacağı bilinmiyor.

Katlanabilir telefonlar konusunda diğer şirketlere göre daha atak bir görüntü çizen Samsung'un Galaxy Fold 2 isimli yeni cihazının 11 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek bir lansmanla tanıtılması bekleniyor. İlk Galaxy Fold cihazındaki hatalardan ders alınarak üretilen bu cihazın piyasada nasıl bir yankı bulacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.