Samsung, kendi kendini onaran kamera ve parmak izi okuyucu patenti aldı

Samsung, katlanabilir telefonlar için çatlakları onaran kamera ve parmak izi sensörü teknolojisi patentledi. Amaç, ekran altı bileşenlerin ömrünü uzatmak.

Samsung, katlanabilir telefonlardaki kırılgan bileşenlere çözüm sunan yeni bir teknoloji için patent aldı. Bu sistem, ekran altı kamera ve parmak izi sensörlerinde oluşabilecek mikro çatlakları algılıyor ve özel bir yapı sayesinde kendini onarabiliyor.

Patentte, çatlakları hisseden metal halkalar, dolgu malzemeleri ve “dummy” adı verilen koruyucu yapılar yer alıyor. Bu yapı, nem ve oksijenin içeri girmesini engelleyerek hasarın yayılmasını önlüyor.

Teknoloji henüz sadece patent aşamasında. Ticari kullanıma geçip geçmeyeceği belirsiz olsa da, Samsung’un bu adımı, katlanabilir cihazların zayıf noktalarını güçlendirme yolunda önemli bir hamle.

Eğer bu sistem gerçek cihazlara entegre edilirse, özellikle Galaxy Z Fold gibi premium segment katlanabilirlerde daha uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım mümkün olabilir. Rakiplerin de benzer çözümler geliştirmesi muhtemel.