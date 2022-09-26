Samsung, Kredi Kartı Duyurdu: Harcadıkça Para Kazandırıyor…

Samsung, Hindistan'daki müşterileri için benzersiz özellikler sunan bir kredi kartı piyasaya sürdü. Bu kredi kartı ile Samsung markalı ürün ve hizmetlerde yüzde 10 geri ödeme yapılacak. Samsung dışından yapılan alışverişler için ise puan toplama sistemi var. İşte Samsung'un kredi kartının avantajları...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan tüm tüketicileri imrendirecek ancak en azından şimdilik yalnızca Hindistan'daki tüketicilerin faydalanabileceği bir hamle geldi. Ülkenin en büyük bankaları arasında yer alan Axis ile bir iş birliği yapan şirket, ilk kredi kartını Hint tüketicilerin hizmetine sundu. Visa altyapısını kullanan kredi kartı, tüketicilere tonla avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Samsung'un kredi kartı, bugün bankaların sunduğu kartlarla genel anlamda aynı. Ancak tüketicilere bazı ek avantajlar sunuyor. Örneğin; geri ödeme. Samsung'un kredi kartını kullanmaya başlayan Hint tüketiciler, Samsung markalı ürün ve hizmet alımlarında anında yüzde 10 geri ödeme alacaklar. Böylelikle 100 liralık bir ürün için aslında 90 TL ödeme yapılmış olacak.

Samsung'un kredi kartı işte böyle görünüyor:

Samsung'un kredi kartı, yalnızca Samsung markalı ürün ve hizmetler için avantaj sunmuyor. Öyle ki Samsung dışında yapılan alışverişlerde de puan toplama sistemi var. Kart ne kadar çok kullanılırsa o kadar fazla puan birikecek ve bu puanlar, sonraki alışverişlerde kısıtlama olmadan kullanılabilecek.

Samsung Güneybatı Asya CEO'su Ken Kang tarafından yapılan açıklamalarda inovasyonun gücüne inanıldığı ve inovatif çalışmalarla tüketicilerin hayatlarının değiştirilebileceği ifade edildi. Başlattıkları hizmetten ötürü memnun olduklarını söyleyen Kang, bu hizmetin şu an için Hindistan özelinde olacağını sözlerine ekledi. Ancak Samsung'un kredi kartı büyük ilgi görürse, ilerleyen dönemlerde belki Türkiye'de bile bu kredi kartlarını görebiliriz.