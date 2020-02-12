Samsung ile Microsoft Ortaklığı, xCloud Üzerine Olacak

Samsung'un dün akşamki Unpacked etkinliğinin yankıları sürüyor. Etkinliğe damgasını vuran konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Samsung ile Microsoft'un iş ortaklıydı. Samsung, bu konuyla ilgili ilerleyen dönemler, bu ortaklığın xCloud üzerine olacağını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam düzenlediği "Unpacked" etkinliği ile yeni ürünlerini duyurdu. Samsung'un duyurduğu ürünler arasında katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip, bir süredir heyecanla beklenen Galaxy S20 ailesi ve şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ bulunuyordu. Bunların duyurusuyla da yetinmeyen Samsung, Microsoft'la yeni iş birliğini de dün akşamki etkinlikte açıkladı.

Samsung tarafından yapılan ortaklık açıklamasında, genel olarak bir bulut oyun sisteminden bahsedildi. Detaylarına girilmeyen bu ortaklığın tam anlamıyla ne olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak Samsung'un etkinlik sırasında paylaştığı bir görsel, bu ortaklığın "xCloud" ile ilgili olabileceğini ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, dün akşamki etkinlikte gösterilen o görüntüye bakalım.

Yukarıda yer alan görüntü, bir Xbox kumandasına takılmış olan Galaxy S20'yi gösteriyor. Aslına bakacak olursak teknoloji ve oyun tutkunları, bu görüntüye geçtiğimiz dönemlerden alışkınlar. Öyle ki birkaç ay önce Google tarafından piyasaya sürülen "Stadia", bulut üzerinden oyunlara erişilmesini sağlıyordu. Hatta Google, Stadia için özel bir de kumanda geliştirmiş bu kumanda, benzer bir şekilde akıllı telefonlarla bağlanıyordu.

Google Stadia ile Samsung'un dünkü açıklamalarında ve paylaştığı görselde yer alan benzerlik, Samsung ile Microsoft'un xCloud projesi üzerinde iş ortağı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu ortaklığın xCloud ile ilgili olduğunu düşündüren tek şey bu değil. Söz konusu iş birliğiyle ilgili başka bir detay da var.

Galaxy S20'nin ekranında gösterilen oyun, Microsoft Game Studios tarafından yayınlanan "Halo: Reach". Windows ve Xbox üzerinden erişilebilen oyun, uzunca bir süredir oyunseverlerin hayatında ve Microsoft, bu oyunu xCloud'a da dahil edeceğini zaten açıkladı. Hatta Microsoft, bir süredir kapalı beta olarak sunduğu xCloud'da bu oyunun oynanabilmesine izin veriyor.

Tüm bu parçalar birleştirildiğinde, Microsoft ile Samsung'un xCloud konusunda ortak olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Samsung dün yaptığı açıklamalarda, tüketicilerin kısa bir süre sonra bu ortaklıkla ilgili yeni bilgiler edineceğini açıkladı. Anlaşılan o ki önümüzdeki dönemlerde Samsung ile ilgili xCloud haberlerini sık sık, siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız.