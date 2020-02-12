Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra Farkları

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S20, Plus ve Ultra tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 farklı modelle karşımıza çıkan seri hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de aralarındaki temel farklılıklar oldu. S20’ler, görünüm açısından birbirlerine çok benzeselerde bazı önemli teknik özellikleriyle apayrı imkanlar sunuyorlar.

Samsung, yılın ilk büyük akıllı telefon tanıtım etkinliği Unpacked’ı gerçekleştirdi. Uzun süredir pek çok detayı öğrendiğimiz Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra, tüm özellikleriye artık sır olmaktan çıktı. Samsung’un geleneksel tasarımını biraz daha modernize ettiği yeni telefonlar, birbirleriyle kardeş olduklarını çok iyi şekilde ortaya koyuyorlar.

Galaxy S20 ailesindeki tasarım özelliklerini bir kenarı bırakıp olaya teknik açıdan baktığımızda cihazlardaki önemli farklılıkları da anlamış oluyoruz. Boyutlar dışında, özellikle kameralar ve elbette 5G desteği konusunda birbirlerinden ayrılan Galaxy S20’ler özet bir içerik hazırladık.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra farkları (Kırmızı renk ile belirtildi):

Tablo dışındaki en önemli fark 5G:

Samsung, 2020'den itibaren 5G devrimini ne kadar önemseyeceğini Unpacked etkinliğinde dile getirdi. Bunun için Galaxy S20 Ultra'nın 5G destekli bir sürümünü ABD'de satışa çıkaracak. 5G'li modelin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise henüz net değil.

Samsung Galaxy S20 ailesinin teknik özellikleri konusundaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.