SAMSUNG NASIL BAŞARDI? | Yeni Ürünleri ve Geleceği

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung'un Eylül 2025'te gerçekleşen IFA Berlin'de gösterdiği yeni nesil teknolojilerine yakından bakıyor, sorularımızı Samsung Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy'a soruyoruz. Yapay zeka entegrasyonu konusunda günümüzün en ileri düzey deneyimlerini sunmaya odaklanan Samsung, bu dönüşümü nasıl başardı ve hangi alanda hangi teknolojik ürünlerle karşımızda olacak? İyi seyirler...

Dünya teknoloji devlerinin gövde gösterisi yaptığı IFA Berlin 2025’e, Samsung’un yapay zeka odaklı yeni stratejileri damga vurdu. Webtekno ekibi yerinde takip ettiğimiz fuarda, Samsung Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ile yaptığımız özel röportaj, markanın sadece bir teknoloji üreticisi değil, yaşam tarzını yeniden tasarlayan bir yapay zeka lideri olma hedefini gözler önüne serdi.

Röportajın en dikkat çekici noktası, yapay zekanın (AI) artık bir "ek özellik" olmaktan çıkıp, Samsung ekosisteminin temel yapı taşı haline geldiği yönündeki açıklama oldu. Mert Gürsoy, yapay zekanın akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar tüm cihazlar arasında kusursuz bir entegrasyon sağladığını belirterek, bu dönüşümün kullanıcıların günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığını detaylandırdı.

