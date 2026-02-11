Samsung ve NVIDIA ortak "Yapay Zekâ Fabrikası" kuracak

Samsung ve NVIDIA, üretim dünyasını kökten değiştirecek “AI Factory” (Yapay Zekâ Fabrikası) projesini duyurdu. 50 binden fazla NVIDIA GPU ile desteklenecek yeni nesil tesis, yarı iletken üretiminden robotik sistemlere kadar birçok alanda akıllı üretimi yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Teknoloji dünyasında yapay zekâ yatırımları hız kesmeden devam ederken, bu kez sahneye iki dev isim çıktı: Samsung ve NVIDIA. İki şirket, üretim süreçlerini baştan aşağı dönüştürmeyi amaçlayan dev bir “AI Factory” projesi için güçlerini birleştirdi.

Bu yeni nesil fabrika, yalnızca klasik bir üretim tesisi olmayacak. Yapay zekâ destekli simülasyonlar, dijital ikiz teknolojisi ve yüksek performanslı GPU altyapısıyla adeta kendi kendini optimize eden bir sistem kurulacak.

50 Binden Fazla GPU ile Üretimde Yeni Seviye

Projenin en dikkat çeken detayı, kullanılacak donanım gücü. Samsung’un yeni AI fabrikasında 50.000’den fazla NVIDIA GPU görev alacak. Bu devasa işlem gücü; çip tasarımı, üretim optimizasyonu ve simülasyon süreçlerinde aktif olarak kullanılacak.

Burada devreye NVIDIA’nın Omniverse platformu giriyor. Bu platform sayesinde fabrikanın birebir sanal kopyası, yani bir “dijital ikiz” oluşturulacak. Böylece gerçek dünyada risk almadan, üretim hatları sanal ortamda test edilebilecek. Olası hatalar önceden tespit edilecek, verimlilik artırılacak.

Amaç Sadece Çip Üretmek Değil

Samsung’un hedefi yalnızca yarı iletken üretimini iyileştirmek değil. AI Factory altyapısı; mobil cihazlardan robotik sistemlere kadar pek çok alandaki üretim süreçlerini daha akıllı ve verimli hâle getirecek.

Özellikle tahmine dayalı bakım sistemleri sayesinde makinelerde oluşabilecek arızalar önceden tespit edilecek. Bu da hem üretim kesintilerini azaltacak hem de maliyetleri düşürecek. Kısacası yapay zekâ, fabrikanın “beyni” olacak.