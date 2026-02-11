Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Samsung ve NVIDIA ortak "Yapay Zekâ Fabrikası" kuracak

Samsung ve NVIDIA, üretim dünyasını kökten değiştirecek “AI Factory” (Yapay Zekâ Fabrikası) projesini duyurdu. 50 binden fazla NVIDIA GPU ile desteklenecek yeni nesil tesis, yarı iletken üretiminden robotik sistemlere kadar birçok alanda akıllı üretimi yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Samsung ve NVIDIA ortak "Yapay Zekâ Fabrikası" kuracak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Teknoloji dünyasında yapay zekâ yatırımları hız kesmeden devam ederken, bu kez sahneye iki dev isim çıktı: Samsung ve NVIDIA. İki şirket, üretim süreçlerini baştan aşağı dönüştürmeyi amaçlayan dev bir “AI Factory” projesi için güçlerini birleştirdi.

Bu yeni nesil fabrika, yalnızca klasik bir üretim tesisi olmayacak. Yapay zekâ destekli simülasyonlar, dijital ikiz teknolojisi ve yüksek performanslı GPU altyapısıyla adeta kendi kendini optimize eden bir sistem kurulacak.

50 Binden Fazla GPU ile Üretimde Yeni Seviye

Projenin en dikkat çeken detayı, kullanılacak donanım gücü. Samsung’un yeni AI fabrikasında 50.000’den fazla NVIDIA GPU görev alacak. Bu devasa işlem gücü; çip tasarımı, üretim optimizasyonu ve simülasyon süreçlerinde aktif olarak kullanılacak.

Burada devreye NVIDIA’nın Omniverse platformu giriyor. Bu platform sayesinde fabrikanın birebir sanal kopyası, yani bir “dijital ikiz” oluşturulacak. Böylece gerçek dünyada risk almadan, üretim hatları sanal ortamda test edilebilecek. Olası hatalar önceden tespit edilecek, verimlilik artırılacak.

Amaç Sadece Çip Üretmek Değil

Samsung’un hedefi yalnızca yarı iletken üretimini iyileştirmek değil. AI Factory altyapısı; mobil cihazlardan robotik sistemlere kadar pek çok alandaki üretim süreçlerini daha akıllı ve verimli hâle getirecek.

Özellikle tahmine dayalı bakım sistemleri sayesinde makinelerde oluşabilecek arızalar önceden tespit edilecek. Bu da hem üretim kesintilerini azaltacak hem de maliyetleri düşürecek. Kısacası yapay zekâ, fabrikanın “beyni” olacak.

Samsung Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com