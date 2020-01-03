Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan oyun canavarı monitörlerini tanıttı. Odyssey G7 ve G9 olmak üzere iki farklı monitör tanıtan şirket, her iki modelde de kavisli bir ekran deneyimi sunuyor.

Samsung, yılın ilk teknoloji konferansı olan CES 2020 öncesinde bombayı patlattı ve oyuncuları mest edecek yeni monitörlerini tanıttı. Odyssey G7 ve G9 olmak üzere iki farklı monitör tanıtan firma, böylelikle farklı tercihlere de hitap etmeyi planlıyor.

Öncelikle Odyssey G9 modelinden başlayacak olursak bu modelin kesinlikle uç bir model olduğunu söylemek mümkün zira 49 inçlik boyutuyla monitörden ziyade televizyon gibi görünüyor. Öte yandan Odyssey G7 modelleri ise 27 ve 32 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu monitörlerin özelliklerine daha yakından bakalım.

49 inçlik devasa oyuncu monitörü: Samsung Odyssey G9

49 inç büyüklüğündeki devasa ekranında QLED 1000R kavisli bir ekrana sahip olan Odyssey G9, aynı zamanda 5120 x 1440 ultra geniş ekran çözünürlüğünü de beraberinde sunuyor. Odyssey G9, oyunculara özel olarak tasarlanan bir monitör olduğu için 240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi gibi oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

Display HDR 1000 detayıyla dikkat çeken Odyssey G9, elbette bir oyuncu monitörü olmanın hakkını vererek AMD FreeSync 2 ve Nvidia G-Sync ekran teknolojilerini de destekliyor. Samsung’un ilk 1000R kavisli monitörü olduğu belirtilen Odyssey G9 modeli, oyuncuların görüş açısını baştan başa çevreleyen bu kavis detayıyla birlikte oyun deneyimini bir üst düzeye çıkarmayı vadediyor.

Daha az abartılı model: Samsung Odyssey G7

Güney Koreli şirket, yukarıdaki Odyssey G9 modelinin aşırıya kaçtığını düşünenler için de bir model tanıttı. Daha az abartılı olan Odyssey G7 serisi, teknik açıdan üstteki model ile benzer özellikler taşıyor. Bu noktada 240 Hz ekran yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, 1000R kavis, FreeSync ve Nvdia Gysnc’e sahip olan Odyssey G7 modeli; Odyssey G9’dan farklı olarak 2560 x 1440 çözünürlükte 27 ve 32 inç boyutlarında paneller sunuyor.

Odyssey G7’yi üst modelinden ayıran bir diğer nokta ise DisplayHDR 1000 yerine DisplayHDR 600 desteği sunması ancak pek çok oyuncunun bunu umursayacağını zannetmiyoruz. Odyssey G9’a kıyasla daha geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen Odyssey G7 modelinin, nispeten düşük özellikleri dolayısıyla daha bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacağı da belirtiliyor.

Samsung, yeni tanıtılan ürünleriyle ilgili herhangi resmi bir fiyat açıklamasında bulunmamakla birlikte ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında da hiçbir açıklama yapmadı. Bu noktada Samsung’a yakın kaynaklar, monitörlerin piyasaya sürülme tarihi için 2020’nin ikinci yarısını işaret ediyorlar.