Samsung Galaxy Note10 Lite ve S10 Lite'tan Basın Görselleri

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonlarına ait basın görselleri ortaya çıktı. Bir rapor aracılığıyla ortaya çıkan görseller hem Galaxy Note10 Lite hem de Galaxy S10 Lite'ın tüm detaylarını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı bilinen Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite modeli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişme ise Samsung'un, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite ile ilgili çalışmalarında sona geldiğini gösteriyor. Çünkü ortaya çıkan bir rapor, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite'ın basın görsellerini ortaya koyuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite

Ortaya çıkan basın görsellerine göre hem Galaxy Note10 Lite hem de Galaxy S10 Lite, tıpkı serilerinin ana modelleri gibi delikli ekranlara sahip olacaklar. Ayrıca Samsung'un yeni telefonlarının her ikisi de dikdörtgen yapıdaki kamera kurulumuyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ancak kamera kurulumları, birbirlerinden farklı yapılarda tasarlanmış durumda.

Samsung'un iki amiral gemisi serisine ait olan bu telefonlarla ilgili hala bilinmedik bazı detaylar var. Ancak tüm bu belirsizliklerin netleşmesi için kısa bir süre daha beklememiş gerekiyor gibi görünüyor. Görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 yılının ilk aylarında pek çok kez gündemin temel konularından olacak.