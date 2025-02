Samsung, One UI 7 güncellemesini yeniden erteledi. Yeni sürümün gecikme sebepleri ve Galaxy modellerine etkileri açıklandı.

Samsung, One UI 7 güncellemesinin yeniden ertelendiğini duyurdu. Şirketin bu kararı almasının sebepleri ve gecikmenin detayları belli oldu.

Gecikmenin nedenini açıkladı

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünün geliştirme sürecinin uzun sürdüğünü açıkladı Şirket, yeni sürümde kapsamlı yenilikler hedeflendiğini ve proje başlamadan önce iki ila üç yıl süren detaylı bir planlama süreci yürütüldüğünü belirtti. Aynı zamanda Galaxy S24 serisi için üç yeni beta güncellemesinin sırasıyla şubat, mart ve nisan aylarında yayınlanacağı ifade edildi.

Samsung’un güncelleme sürecindeki gecikmeler nedeniyle One UI 7.1 ve 7.1.1 sürümlerinin iptal edildiği belirtildi. Aynı zamanda Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 modellerinin kutudan One UI 7.0.1 sürümüyle çıkacağı ifade edildi. Kararlı One UI 7 sürümünün ise, Galaxy S25 Edge modelinin satışa sunulacağı nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Samsung, One UI 7'nin eski modellere dağıtımı için net bir takvim açıklamadı. Ancak, nisan ayında tamamlanacak beta sürecinin ardından kararlı sürümün başta Galaxy S24 serisi olmak üzere birçok cihaza ulaşması bekleniyor.