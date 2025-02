Samsung, One UI 7 ile bazı yapay zekâ özelliklerinin eski Galaxy cihazlarda donanım gereksinimi nedeniyle kullanılamayacağını açıkladı.

Samsung, One UI 7 arayüzüne getireceği bazı yapay zekâ özelliklerinin eski Galaxy cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu. Şirket, bazı işlevlerin yalnızca güçlü donanıma sahip modellerde çalışacağını belirtti.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un yazılım başkanı Sally, One UI 7.0 sürümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Bazı yapay zekâ destekli özellikler eski telefonlarda kullanılamayacak

Sally, bu yeni sürüm üzerinde birkaç yıldır çalıştıklarını, ancak bazı yapay zekâ destekli özelliklerin eski telefonlarda kullanılamayacağını paylaştı. Yapay zekâ destekli özelliklerin eski telefonlarda kullanılamamasının nedeninin belirli işlevlerin yüksek işlem gücü gerektirmesinden kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

One UI 7 ile sunulacak yapay zekâ özelliklerinden biri olan 'Now Brief',kullanıcının gün içindeki programını takip etmesine yardımcı olarak saatine göre önemli bilgileri ekrana getiriyor. Sally, bu özelliğin cihazın kendi işlem gücüyle çalıştığını ve yalnızca güçlü NPU desteği sunan modellerde kullanılabileceğini ifade etti. Öte yandan, bulut tabanlı çalışan Circle to Search özelliğinin ise yüksek donanım gerektirmediği için eski veya bütçe dostu cihazlarda da kullanılabileceği belirtildi.

Samsung, One UI 7 ile eski cihazlara mümkün olduğunca fazla özellik getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket, eski modellerde kullanılabilecek işlevler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hangi özelliklerin yalnızca yeni amiral gemisi cihazlara özel kalacağının ise ilerleyen süreçte netlik kazanacağı paylaşıldı.