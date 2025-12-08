Samsung Telefonlar İçin One UI 8.5 Beta Sürümü Çıktı: İşte Yüklemek İçin Yapmanız Gerekenler!

Samsung, Galaxy telefonlar için One UI 8.5 genel beta sürüm testlerine resmen başladı. Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar, One UI 8.5'in uyumlu sürümü yayımlandığı zaman test etmeye başlayabilecekler. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan Galaxy telefon sahiplerini sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, uzun zamandır gündemde olan Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8.5'in genel beta sürümünü erişime açtı. Şimdilik sadece Almanya'daki Galaxy S25 serisi kullanıcıları için yayımlanan beta sürüm, kısa süre içerisinde küresel pazarlara sunulacak.

Samsung'un One UI genel beta testleri, dileyen tüm kullanıcıların dahil olabildiği bir yapıya sahip. Bu durum, One UI 8.5'in ilk genel beta sürümü için de geçerli olacak. Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar, One UI 8.5'i deneyimleme imkânı yakalayacaklar. Peki bu işlem nasıl gerçekleştirilecek?

One UI 8.5 genel beta sürüm kaydı nasıl yapılır?

Samsung'un en yeni arayüzünü test eden ilk kullanıcılardan biri olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler şu şekilde:

Adım #1: Samsung Members uygulamasını indirin ve giriş yapın.

Samsung Members uygulamasını indirin ve giriş yapın. Adım #2: Beta Programı bölümüne girin.

Beta Programı bölümüne girin. Adım #3: Telefonunuz için uygun olan beta sürümleri bulun.

Telefonunuz için uygun olan beta sürümleri bulun. Adım #4: Kayıt işlemini tamamlayın.

Kayıt işlemini tamamlayın. Adım #5: Beta sürüm yüklemesini, standart güncelleme işlemi gibi tamamlayın.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Samsung One UI 8.5 beta sürüm güncellemesi, şu an için sadece Almanya'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca bu güncellemenin kullanılabilmesi için Samsung Galaxy S25 modellerinden birini kullanmak şart. Yapacağınız en iyi şey Samsung Members uygulamasını düzenli olarak takip etmek.

Not: Beta sürümler, genel yapıları itibarıyla test amaçlı yayımlanırlar ve bazı hatalarla gelirler. Bu tür bir durum yaşamak istemiyorsanız One UI 8.5'in kararlı sürümünü beklemek, sizin için daha mantıklı olacaktır.