Samsung’un, One UI 7’yi atlayarak bazı cihazlara doğrudan One UI 8 güncellemesi sunabileceği ve güncelleme takvimini değiştirebileceği ortaya çıktı.

Samsung’un, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesindeki gecikmelerin ardından, Android 16 tabanlı One UI 8 sürümünü planlanandan daha erken yayımlamayı hedeflediği ortaya çıktı. Şirketin önceki sürümde yaşanan aksaklıkları tekrarlamamak için güncelleme sürecini hızlandırmaya odaklandığı belirtiliyor.

Samsung, One UI 7 güncellemesini Galaxy S25 serisiyle kullanıcılarına sunmasına rağmen, sürümün gecikmesi ve eski modellerin hâlâ güncelleme almamış olması tepki çekti. Peki, One UI 8 güncellemesi beklenenden erken mi yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar!

One UI 8, beklenenden erken yayımlanabilir

Güvenilir kaynaklardan Ice Universe, One UI 8 güncellemesinin planlanandan daha erken yayımlanacağını öne sürdü. Google’ın Android 16 sürümünü 2025’te düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtmasının ardından Samsung’un yaz aylarında One UI 8’i kullanıma sunması bekleniyor. Aynı zamanda bazı cihazların One UI 7 güncellemesini almadan doğrudan One UI 8’e geçebileceği konuşuluyor.

Samsung’un, One UI 8 güncellemesiyle birlikte güncelleme takviminde önemli değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. One UI 7 sürümünde yaşanan gecikmenin ardından, şirketin ara güncellemeleri atlayarak doğrudan One UI 8’e odaklanabileceği ifade ediliyor. Güncellemenin, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi yeni katlanabilir telefon modelleriyle birlikte kullanıma sunulmasının planlandığı belirtildi. One UI 7’de yaşanan gecikmeler kullanıcıların endişe duymasına neden olsa da, Android 16 için hızlandırılan geliştirme sürecinin, Samsung’un güncellemeyi daha kısa sürede sunabileceğine işaret ettiği de paylaşıldı.