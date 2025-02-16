Apple, iPhone 17 serisinde Samsung’un M14 OLED panellerini kullanacak. Galaxy S25 Ultra ise bu ekran teknolojisini içermeyecek.

Apple’ın iPhone 17 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, serideki tüm modellerde Samsung’un en yeni ekran teknolojisi olan M14 OLED paneller kullanılacak. Üstelik bu gelişmiş ekranlar Samsung’un kendi amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modelinde bile yer almayacak.

Apple, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde Samsung’un en yeni ekran teknolojisi M14 OLED panelleri kullanacak. İşte detaylar!

Samsung’un stratejisi ne olacak?

Daha önce yalnızca iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan M14 OLED paneller, yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor. Bu paneller Galaxy S24 serisinde yer alan M13 panellere kıyasla %20-30 oranında daha fazla parlaklık sunuyor. Galaxy S25 Ultra modeli ise M13+ adı verilen, önceki nesile göre geliştirilmiş bir panelle gelecek. Ancak bu panel iPhone 17 serisinde kullanılacak M14 OLED’in performans seviyesinde olmayacak. Apple, M14 panelleri tüm iPhone 17 modellerine taşıyarak standart ve Pro modeller arasındaki ekran farkını azaltmayı hedefliyor.

Galaxy S25 serisi, ekran deneyimini geliştirmek için AI ProScaler teknolojisini kullanacak. Ancak bu yazılım desteği, donanım farkından kaynaklanan eksikliği tam anlamıyla kapatamayabilir. Samsung’un S25 serisinde daha uygun maliyetli paneller tercih etmesinin temel nedeni, üretim maliyetlerini düşürme stratejisi olarak belirtiliyor.

Öte yandan, Samsung Display birimi, Apple’a M14 panellerini tedarik ederek önemli bir gelir sağlamayı da hedefliyor. iPhone 17 serisinde M14 OLED panellerin kullanılması, tüm modellerde aynı ekran kalitesini sunacak. Samsung’un, en yeni ekran teknolojisini kendi amiral gemisi yerine Apple’a sağlaması, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir hamle olarak öne çıkıyor.