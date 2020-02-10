Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonundan İlk Reklam

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen 92. Akademi Ödülleri (Oscar) sırasında heyecanla beklenen yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtan bir reklam yayınladı.

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar Ödülleri, dün akşam Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törende sahiplerini buldu. Güney Kore filmi Pasite’in damga vurduğu gece, teknoloji dünyası açısından da çok önemli bir gelişmeye sahne oldu.

Samsung’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonu, Oscar töreni sırasında yayınlanan bir reklamda karşımıza çıktı. Cihazın arkasında yatay olarak konumlanan çift arka kamera bulunurken, cihazı açmadan bildirimleri kontrol edebileceğiniz küçük bir ekran da var.

Güney Koreli şirketin Galaxy Fold’dan sonraki ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip, Motorola Razr gibi dikey olarak katlanabiliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi kameranın yanında küçük bir ekran bulunuyor. Reklam, bir kullanıcının gelen çağrıyı hızlıca cevaplamak için dıştaki küçük paneli sağa doğru kaydırdığını gösteriyor. Bu da, söz konusu ekranın dokunmatik özellikli olacağı anlamına geliyor. Aynı reklamdan yola çıkarak, katlanabilir telefonunun eller serbest modundaki görüntülü sohbetler için yarın açık şekilde konumlandırılabileceğini de söylemiş olalım.

Reklamda, cihazın adına dair herhangi bir detay yer almadı; ancak önceki söylentiler, "Galaxy Z Flip" olarak adlandırılacağı yönünde. Samsung’un katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi ile ilgili tüm ayrıntılar, 11 Şubat’ta (Yarın) San Francisco’da düzenlenecek Unpacked 2020 etkinliğinde belli olacak. Etkinlikte ayrıca Galaxy S20 ailesinin de tanıtılacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip ilk reklam videosu