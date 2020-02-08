Samsung'un Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds+ Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+, tanıtımdan önce ortaya çıktı. Roland Quandt, YouTube kanalında kulaklığı tanıtan bir video yayınladı.

Samsung’un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+’ın çıkmasına çok az bir süre kaldı. 11 Şubat’ta bir etkinlikte tanıtılacak olan kulaklık, WinFuture ve MobileGeeks editörlerinden Roland Quandt’ın eline geçti.

Quandt da eline geçen bu kulaklığı YouTube kanalında inceledi. Peki, Samsung Galaxy Buds+’ın özellikleri neler? Kullanıcılarına neler vaat ediyor gelin hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Buds+

Quandt’ın elinde Galaxy Buds+’ın mavi renkli seçeneği bulunuyor. Kulaklığın kutusunda, 11 saatlik oynatma süresine sahip olduğu bilgisi yer alıyor ki oldukça etkileyici olduğunu söylemekte fayda var. Ancak Quandt, kulaklıkta bu sürenin 11 saat değil 7,5 saat olduğunu da belirtiyor.

Kulalıkta, daha zengin bir ses deneyimi için 2 yollu hoparlörün yanı sıra daha net konuşmaların yapılabilmesi için de 3 adet mikrofon bulunuyor. Ayrıca Qi teknolojisi desteği bulunan kulaklık kablosuz şekilde de şarj edilebiliyor. Galaxy Buds+, bağlantı için ise Bluetooth 5.0 kullanıyor.

Galaxy Buds+’ın kutusunun içeriğine bakıldığında kulaklıkların şarj edilebileceği ve yerleştirilebileceği kılıf görülüyor. Bunun haricinde bir ucu USB Type A, diğer ucu Type C olan bir aktarım kablosu ve farklı boyutlarda yedek kulaklık lastikleri bulunuyor.

Kulaklığın kendisinde bakıldığında, iç tarafında yer alan optik sensör dikkati çekiyor. Bu sensör sayesinde kulaklığın kulağınızda olup olmadığı anlaşılabiliyor. Kulaklıkta yer alan üç mikrofondan bir tanesi iç kısma konumlandırılmışken diğer iki tanesi dış kısımda bulunuyor. Bunlara ek olarak kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey sayesinde şarkılar arasında geçiş yapılabiliyor.