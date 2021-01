Samsung, Yenilenen 'Over the Horizon' Melodisini Paylaştı

Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21'in yenilenen Over the Horizon melodisini yayınladı. Dünyaca ünlü piyanist Yiruma'nın yeniden yorumladığı Over the Horizon'ın bu seneki teması 'umut ve iyimserlik.'

Samsung, yıllardır devam eden geleneğini bu yıl da devam ettirdi ve artık ikonik hale gelmiş olan Over the Horizon temasını bir kez daha yeniledi. Samsung Galaxy S21 serisi ile birlikte yenilenen Over the Horizon bu sene tüm insanlığın içinde bulunduğu duruma bir gönderme olarak bolca huzur veren, 'umut ve iyimserlik dolu' tonlara sahip.

Her Galaxy S serisi ile birlikte yenilenen Over the Horizon'ın en yeni versiyonunu dünyaca ünlü Güney Koreli piyanist ve besteci Yiruma düzenledi. Tamamen akustik bir şekilde piyanoda düzenlenen bu yeni Over the Horizon, kullanıcılara konfor hissi vermeyi amaçlıyor.

Bir zil sesi değil; keyifli bir eser:

Over the Horizon'ın bu yeni versiyonu amacına ulaşmış görünüyor çünkü başarılı piyanistin performansı öyle etkileyici ki hissettirmek istediği umut ve iyimserlik etkisini kesinlikle hissettirebiliyor. Tanıdık bir melodinin piyano tuşlarından kulağımıza ulaşan bu yeni versiyon, bir zil sesinden çok başarılı bir eser etkisi yaratıyor.

Galaxy S21 serisi ile yenilenen yeni Over the Horizon'ı dinlemek isterseniz aşağıdan, piyanist Yiruma'nın performansının da yer aldığı videoya ulaşabilir, keyifle dinleyebilirsiniz. Ayrıca diğer Over the Horizon versiyonlarından sonra bu yeni versiyonu nasıl bulduğunuzu bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.