Galaxy S21 Ultra Kutusundan Neden Şarj Cihazı Çıkmıyor?

Samsung Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Patrick Chomet, yeni nesil Galaxy S21'lerin kutusundan neden şarj çıkmadığını açıkladı. Chomet, gerekçe olarak Apple ile benzer şekilde çevrecilik ve geri dönüşümü teşviki gösterdi.

Apple'ın 'çevrecilik' nedenini göstererek iPhone kutularının içeriğinden şarj cihazı ve kulaklığı çıkarması, ilk etapta birçok büyük marka tarafından alay konusu edilse de günümüzde çoğu üreticinin benzer bir davranış sergilediğini görüyoruz. Apple ile başlayan bu furyaya katılan son firma ise Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung oldu.

Yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S21 ailesini geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikle duyuran Güney Koreli üretici, bu cihazların kutu içeriğinde şarj cihazı ya da kulaklığa yer vermedi. Apple'ın iPhone'ların kutu içeriğinde sadeleşmeye gitmesini tiye alan Samsung'un böyle bir hamle yapmasının nedeni doğal olarak merak edilir oldu.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kutusundan neden şarj cihazı çıkmıyor?

Samsung'un Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Patrick Chomet, şirketin basın sayfasında yer alan bir soru-cevap etkinliğinde bu soruyu yanıtladı. Chomet, Galaxy S21'lerin kutu içeriğinden kulaklık ve şarj cihazının çıkarılmasına sebep olarak, Apple ile benzer şekilde çevreciliği gösterdi.

Bu hamleyle birlikte tüketicilerin geri dönüşüm alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Chomet, Samsung olarak 2017 yılından beri standartlaştırılmış USB-C tipi şarj cihazlarını tercih ettiklerini, böylece kullanıcıların yeni Galaxy S21'lerini eski şarj cihazlarıyla kolaylıkla şarj edebileceklerini belirtti.

Elbette, USB-C tipi bir şarj cihazıyla en yeni Galaxy S21 modellerini şarj etmek mümkün ancak kullanıcıların 25 W'lık hızlı şarj deneyiminden yararlanabilmeleri için güncel bir şarj aletine sahip olmaları gerekiyor. Bu da tüketiciler için ekstra maliyetlere sebep olabiliyor.

Bununla birlikte Chomet, gelecek nesil Samsung cihazlarında şarj cihazı ve kulaklıkların kademeli olarak kutudan çıkarılmaya devam edeceğinin de sinyallerini verdi. Şirketin bu politikasını ne zaman geniş çapta uygulayacağı belli değil fakat önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak amiral gemisi ve bütçe dostu modellerin kutusunda şarj cihazı ve kulaklığın yer almayacağı söylenebilir.