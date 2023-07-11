Samsung, yalnızca oyunculara odaklanan yeni bir satış platformu kurdu. Ancak bu platformda listelenen ürünler ve listelendikleri kategoriler yeni bir pazarlamayı ortaya koydu.

Oyunculuğun her geçen gün popülerlik kazanmaya devam ettiği şu günlerde Samsung, haziran ayının sonunda önemli bir duyuru yapmıştı. Şirket, sadece oyunculara özel aksesuarların satılacağı yeni bir platform kuracağını duyurdu.

“Game Portal” adını taşıyan bu platform, 11 Temmuz’da kullanıma açıldı. Platformda onlarca Samsung ürünü listelenmeye başladı.

Samsung Game Portal bünyesinde satışa sunulan ürünler:

Samsung’un Game Portal platformunda Odyssey serisi oyuncu monitörleri, SSD depolama birimleri ve hafıza kartları kimi özellikle oyunculara hitap eden ürünlere yer veriliyor. Fakat tüm ürünler bunlarla sınırlı değil.

Samsung, Galaxy S23 serisi telefonlarını, Neo serisi akıllı televizyonlarını da platformda listeledi. Elbette bu ürünler de oyunculara önemli özellikler ve yüksek performans sunabiliyor. Fakat işin garip yanı bu cihazlar, “Oyuncu XXX’i” kategorilerinde listeleniyor.

Yani Samsung, Game Portal bünyesinde standart ürünlerini Gaming etiketiyle satışa sunuyor. Üstelik Sam Mobile’ın haberine göre üstteki görseldeki gibi Galaxy Buds kulaklıkları bile oyuncu ürünleri arasında listeleniyor. Ancak bu ürünü, kontrol ettiğimiz Birleşik Krallık sayfasında göremedik.

Samsung Game Portal, şimdilik Güney Kore ve Birleşik Krallık’ta kullanıma sunulmuş durumda. Platformun ülkemizde de hizmete girip girmeyeceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor.