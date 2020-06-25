Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ün sızıntılara dayanan konsept tasarımı yayınlandı. Paylaşılan konsept, Galaxy Watch 3'ün en şık akıllı saatlerden biri olarak karşımıza çıkacağını kanıtlar nitelikte.

Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 3'ü önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ekranı açık bir şekilde, çalışırken görüntülenen akıllı saat, bu kez de sızıntılara dayalı konsept tasarımı ile karşımıza çıktı. Yeni görüntüler saatin tasarımını daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, Galaxy Watch 3'ün konsept tasarımını Patreon üzerinden paylaştı. Paylaşılan görsel, Samsung'un yeni akıllı saatinin tasarımını neredeyse her açıdan sergiliyor ve gölgede kalan tüm detayları gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Watch 3'ün sızıntılara göre oluşturulan konsept tasarımı

Görüntüler, Galaxy Watch 3'ün paslanmaz çelik gövdeye sahip 45 mm versiyonuna ait. Sızdırılan görselde, saatin ekranında kalp atış hızı sensörü ve 22 mm'lik deri kayış da görülebiliyor. Fiziksel olarak dönebilen bir çerçeveye sahip olduğu bildirilen akıllı saatin sağ tarafında iki düğme bulunuyor.

Galaxy Watch 3'ün GPS desteği, MIL-STD-810G uyumlu tasarım, 5 ATM su direnci ve Gorilla Glass DX koruması gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Ekranda analog ve dijital formlarda zaman, pil şarj seviyesi, hava durumu ve atılan adımları gösteren yeni bir saat arayüzü sergileyecek gibi görünüyor. Yeni akıllı saatin ayrıca titanyum versiyonu da satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Watch 3 neler sunacak?

Samsung'un akıllı saatinin daha önce 1.4 inçlik dairesel Süper AMOLED ekran, 1 GB RAM, 8 GB depolama ve Tizen OS 5.5 işletim sistemiyle geleceği ortaya çıkmıştı. Akıllı saat, ayrıca kalp atış hızı izleyicisi, EKG, uyku takibi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi desteği gibi özelliklere de sahip. Yeni nesil saatin 41 mm versiyonu 247 mAh, 45 mm versiyonu ise 340 mAh bataryadan güç alacak.

Galaxy Watch 3'ün kablosuz şarj, NFC ve Samsung Pay desteği de sunacağı öne sürülüyor. Render görselinde bir hoparlör göremesek de, akıllı saatin Bixby'den sesli aramaları alabilmesi bekleniyor.