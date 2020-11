Samsung, mobil uygulamaların Windows PC'lerde kullanılabilmesini sağlayan uygulama yansıtma özelliğini, daha fazla cihazda kullanılabilecek şekilde genişletti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında Galaxy Note 20 lansmanı sırasında dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft ile ortaklık kurduğunu açıklamış ve belirli Samsung akıllı telefonlarda bulunan uygulamaların Windows bilgisayarlara yansıtılabileceğini belirtmişti.

Samsung’un o günkü açıklamaları, yalnızca Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra’nın aynı anda birden fazla uygulamayı Windows bilgisayarlara aktarabileceği yönündeydi. Şimdi ise Galaxy S20 ailesi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 de birden fazla uygulamayı aynı anda Windows’a aktarabilecek.

Artık Daha Fazla Samsung akıllı telefon uygulamaları Windows bilgisayarlara yansıtabilecek

Şu an için söz konusu özelliği kullanabilmek için Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi ya da daha yeni bir beta, geliştirici ya da Preview sürümüne sahip olmanız, Microsoft’un Telefonunuz uygulamasının 1.20102.132.0 sürümünün yüklü olması, Your Phone Companion uygulamasının 1.20102.133.0 sürümünün yüklü olması ve Link to Windows Service uygulamasının 2.1.05.2 beta sürümünün yüklü olması gerekiyor.

Link To Windows uygulamasının beta sürümüne kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Linke tıkladığınızda öncelikle Galaxy Store’dan beta programına katılmak istediğinizi onaylamanız, daha sonra da Link To Windows uygulamasını beta sürüme güncellemeniz gerekiyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi her beta uygulama gibi Link To Windows’un beta sürümünde de bazı kararlılık sorunları bulunuyor. Yine de Samsung Galaxy akıllı telefonunuzdaki uygulamaları Windows bilgisayarınıza yansıtmak ve uygulamaları bilgisayar üzerinden kullanmak için iyi bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un Link to Windows için paylaştığı video