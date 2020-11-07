Samsung Galaxy S21 Ultra, 120 Hz QHD+ Ekranla Gelebilir

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Samsung Galaxy S21 Ultra için kulislerde söylentiler alevlenmiş durumda. Yeni telefonun ekranı bir kaynağa göre 120 Hz, bir diğerine göre ise 144 Hz yenilenme hızına sahip olacak.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphe yok ki Samsung oluyor. Güney Koreli devin her yıl biri Galaxy serisi, bir de Note serisi olmak üzere iki amiral gemisi modeli satışa sunduğu biliniyor.

Bu serilerden ilki olan Galaxy serisinin bir sonraki üyesi Galaxy S21 olacak. Bu telefonun da daha öncekiler gibi Ocak ayında tanıtılmış olması bekleniyor. Telefonun çıkışına mobil cihaz pazarı için kısa sayabileceğimiz bir süre kalmışken, dedikodu kazanı da kaynıyor.

İki farklı ekran yenilenme hızı iddiası

Samsung, alışılageldiği üzere yeni serisinde üç farklı akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Bu telefonlar Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olarak isimlendirilecek. Daha önce tasarım görselleri internette paylaşılan telefonların yeni bir özelliğini Ice Universe rumuzlu tahminci paylaştı. Ice Universe Samsung Galaxy S21 Ultra’nın QHD+ özellikli 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla geleceğini öne sürdü.

Samsung Galaxy S20 Ultra ve Note 20 Ultra, 2K panel ile gelmişti ve bu paneller 120 Hz ekran yenilenme hızına sahipti. Yine de bu ekran yenileme hızına ulaşabilmek için çözünürlükten taviz vermek ve Full HD+ ya da HD+ çözünürlük seçmek gerekiyordu.

Ice Universe’in iddiasına göre ise Galaxy S21 Ultra hem QHD+ hem de 120 Hz ekran yenilenme hızını destekleyecek. Daha önce telefonun 6,8 inçlik dinamik AMOLED ekranla geleceği söylenmişti. Bir diğer iddia ise ekranın 144 Hz yenilemeye sahip olabileceği yönünde.

108 MP kamera

Samsung Galaxy S21 Ultra Android 11 tabanlı OneUI 3.0 işletim sistemine sahip olacak. Telefonun arkasındaki ana kamerası ise 108 MP olacak. Telefona dair daha önceki iddialara baktığımızda 1080p 240 fps, 4K 120 fps ya da 8K 30 fps çekim yapabileceğini görüyoruz.

Telefonla ilgili diğer iddialar arasında ise Snapdragon 875 işlemciye sahip olacağı var. Yine de bazı pazarlarda Exynos 2100 işlemciyi görebiliriz. Ayrıca cihaz 5000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek.