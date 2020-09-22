Samsung, PCIe 4.0 NMVe M.2 980 Pro SSD'sini Duyurdu

Samsung, yeni PCIe 4.0 980 PRO SSD'sinin duyurusunu gerçekleştirdi. 970 Pro'ya göre performans artışları sunan yeni sürücünün 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB'lık varyantları bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni üst segment NVMe 2280-sized M.2 sürücüsü 980 Pro'yu duyurdu. Şirket, bu ay içerisinde sürücünün üç farklı depolama alanına sahip modellerini satışa sunacak: 250 GB, 500 GB ve 1 TB. Bu SSD'lerin fiyatları ise sırasıyla 89,99 dolar, 149,99 dolar ve 229,99 dolar olacak. SSD'nin 2 TB'lık modeli de bu sene içerisinde çıkacak ancak henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı.

The Verge'de yer alan habere göre bu sürücünün öne çıkan özelliği, PCIe 4.0 ara yüzü üstünde M.2 yuvalarıyla uyumlu olması. Samsung, uyumlu bir ana kart ile kullanılması durumunda sürücünün okuma hızının 7.000 MB/sn, yazma hızının ise 5.000 MB/sn olacağını ifade ediyor.

SATA SSD'lerden 13 kat daha hızlı

Güney Koreli teknoloji devinin iddiasına göre yeni 980 Pro, performans bakımından PCIe 3.0 SSD'lerden iki kat, daha satın alınabilir fiyat etiketine sahip SATA SSD'lerden ise 13 kat daha hızlı. Tabii bu sürücüden en iyi performansı alabilmek için PCIe 4.0 M.2 ile uyumlu bir ana kartın kullanılması gerekiyor.

Samsung, M.2 yuvasının PCIe 3.0 ile kullanılması halinde 980 Pro'nun 1 TB'lık modelinin okuma hızının 3.500 MB/sn, yazma hızının ise 3.450 MB/sn olacağını ifade ediyor. Sürücünün okuma hızı depolama alanı küçüldükçe herhangi bir değişime uğramasa da yazma hızı 500 GB'lık modelde 3.400 MB/sn'ye, 250 GB'lık modelde 2.700 MB/sn'ye düşüyor.

Depolama alanı düştükçe yazma hızının azalmasının sebebi olarak küçük alanlı sürücülerde daha az NAND kanalı olması gösteriliyor. Ayrıca 980 Pro, üst segment bir ana karta takılı olmasa bile 970 Pro'dan daha yüksek yazma hızı sunuyor. 970 Pro'nun okuma ve yazma hızı ise sırasıyla 3.500 MB/sn ve 2.700 MB/sn.