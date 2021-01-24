SSD ile eMMc Arasında Ne Fark Var, Hangisi Tercih Edilmeli?

Son dönemlerde ciddi performans artışı yaptığından dolayı SSD kullanımları yaygınlaştı. Artık çoğu bilgisayarda HDD yerine SSD veya eMMC görüyoruz. Peki bu SSD ve EMMC nedir, farkları nelerdir?

Yeni bilgisayar sahipleri daha iyi bir performans için katı hal sürücülerini Solid State Drive (SSD) tercih ediyor. Bu iki sürücünün haricinde bir de "elektronik çoklu ortam kartı" anlamına gelen Embedded Multimedia Card (eMMC) teknolojisi bulunuyor. Peki söz konusu eMMC teknolojisi neden SSD’ler ve HDD’ler yerine dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkmaya başladı?

eMMC'nin nedir SSD'den ne farkı var? Dizüstü bilgisayarınız için eMMC mi yoksa SSD mi seçmelisiniz? Bu sorular hakkında hiçbir fikriniz yoksa, lütfen aşağıdaki yazıyı dikkatlice okuyun. eMMC ve SSD hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

eMMC nedir?

Genel olarak, eMMC, "katı hal depolaması" olarak da bilinen ve kullanılan bir bellek kartı standardı olan MMC teknolojisinin bir çeşididir. MMC'nin çeşitli varyantları vardır: RS-MMC, DV-MMC, MMCplus ve MMCmobile, MMCmicro, MiCard, SecureMMC ve eMMC, gibi.. eMMC ise "gömülü MultiMediaCard" şeklinde tarif edilebilir.

Nispeten düşük fiyatı ve küçük boyutu nedeniyle taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan dahili depolama birimidir. eMMC; akıllı telefonlar, dijital kameralar, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar, tabletlerde kullanılır. eMMC'yi bilgisayarlarda veya dizüstü bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca eMMC bulunan bir dizüstü bilgisayarın dahili depolama kapasitesini, bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takarak artırabilirsiniz.

SSD nedir?

SSD (Solid State Drive), yani Katı Hal Sürücüsü anlamına gelir. Bazen "katı hal aygıtı" veya "katı hal diski" olarak da adlandırılır. Diğer depolama türleriyle karşılaştırıldığında SSD, genellikle en iyi performansa ve en iyi fiyata sahiptir. Ayrıca SSD, fiziksel koşullara daha dayanıklıdır.

Diğer tarafran SSD teknolojisi, daha hızlı okuma ve yazma imkanı başta olmak üzere, daha sessiz çalışma ve nispeten daha düşük güç tüketimine sahiptir.

Bu nedenle bilgisayar performansı için daha yüksek talepleri olan ve yeterli bütçeye sahip kullanıcıların SSD'li bir dizüstü bilgisayara başvurma olasılığı daha yüksektir.

eMMC ile SSD arasındaki farklar neler?

Hem eMMC hem de SSD, temel olarak NAND ilkelerine göre çalışsa da iki depolama aygıtı arasında çok sayıda fark vardır. En önemli fark, eMMC'nin MMC standardına dayalı bir flash depolama türü olması, SSD'nin ise bir tür katı hal depolama olmasıdır. Flash depolama birimleri, sistemden ayrılabilir donanımlar için daha kullanışlıdır.

İşlev: eMMC, taşınabilir bir aygıt için geçici bir depolama ortamı olarak kullanılırken, SSD genelde kalıcı bir depolama ortamı olarak kullanılır. Depolama ortamınıza göre bir depolama türü seçebilirsiniz.

Performans: eMMC ve SSD farklı performansa sahiptir. eMMC, küçük dosya depolama ve erişim için daha hızlı çalışır. Ancak SSD, büyük dosya depolamada daha iyi performans sağlar. eMMC'nin maksimum veri aktarım hızı yaklaşık 400MB/saniye'dir, SSD'nin maksimum aktarım hızı ise eMMC'ninkinden çok daha yüksektir.

Depolama kapasiteleri: eMMC, SSD'den çok daha az depolama kapasitesine sahiptir. EMMC, 128 GB boyut mevcut olmasına rağmen genellikle 32 GB ve 64 GB depolama alanına sahiptir. SSD'ye gelince, çok daha fazla alana sahiptir. 128 GB, 256 GB, 320 GB ve 512 GB mevcuttur.

eMMC ve SSD bağlantılarda farklılık gösterir: eMMC genellikle doğrudan anakarta lehimlenirken, SSD sürücüleri genellikle anakarta SATA arabirimi üzerinden bağlanır. Dizüstü bilgisayarınızda SATA arabirimi yoksa, eMMC kullanmanız gerekir.

eMMC'yi ne zaman SSD ile değiştirmelisiniz?

En sevdiğiniz oyunu indirmek için uzun bir yol kat ettiğinizi hayal edin, ancak çalıştırmak için birkaç dakikadan fazla beklemeniz gerekiyor, çünkü dizüstü bilgisayarınız SSD yerine başka tür depolama aygıtları kullanıyor. Daha sonra dizüstü bilgisayarınız birkaç kez takılıyor ve bu oyunu da kaybediyorsun. Bu sorunların aksine SSD'li bir dizüstü bilgisayar, daha iyi performansın keyfini çıkarmanıza yardımcı olabilir, çünkü daha iyi okuma ve yazma hızı sunar.

Ayrıca, sabit sürücü kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın kapasitesinden küçükse bazı uygulamaları kaldırmanız veya bazı dosyaları silmeniz gerekir. Ancak SSD'li bir dizüstü bilgisayar daha geniş depolama alanına sahiptir ve daha çok sevilen ve önemli dosyaları kaydetmenize olanak tanır.

Sonuç:

eMMC daha uygun bir fiyata ve taşınabilir boyuta sahiptir, ancak performansı SSD'den çok daha kötüdür. Öte yandan, SSD daha az maliyetlidir, ancak çok daha iyi performansa ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bütçe izin veriyorsa, daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmek için dizüstü bilgisayarınız için SSD almanız önerilir.