Samsung PlayGalaxy Link, Diğer Galaxy Telefonlara da Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında duyurduğu yeni oyun akış hizmeti PlayGalaxy Link’in beta sürümünü aralık ayında Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy A90 ve Galaxy Fold dahil olmak üzere birçok cihazı için yayınlayacak.

Öncelikle Samsung PlayGalaxy Link ne işe yarıyor, kısaca ondan bahsedelim. Güney Koreli şirketin bu yaz tanıttığı platform, oyunlarınızı bilgisayarınızdan akıllı telefonunuza aktarmanızı ve Wi-Fi veya mobil ağ (4G veya 5G) üzerinden uzaktan oynamanızı sağlıyor.

Samsung, Google Stadia ve Steam platformlarına rakip olarak konumlandırdığı PlayGalaxy Link’in beta sürecini geçtiğimiz aylarda Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Rusya, Singapur, Güney Kore, ABD ve İngiltere'de başlatmıştı. Oyun odaklı akış hizmeti üzerindeki çalışmalara es vermeden devam eden teknoloji devi, PlayGalaxy Link betayı önümüzdeki aralık ayında Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy A90 ve Galaxy Fold dahil olmak üzere birçok cihaz için yayınlamaya hazırlanıyor.

Samsung'un beta uygulaması şimdiye kadar Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 serisi ile sınırlı kalmıştı. Fakat bu durum, beta programının ilk kez ek Galaxy cihazlarında kullanıma sunulmasıyla değişecek gibi görünüyor. Samsung’un yeni oyun akış hizmetinin betası hem Windows hem de Galaxy Store üzerinden indirilebiliyor. Fakat şirkete göre söz konusu platformu bilgisayarınızda kullanabilmek için PC'nizin 8 GB RAM, en az bir Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon 550 ve bir Intel Core i5 işlemciye sahip olması gerekiyor.

PlayGalaxy Link’in beta süreci yukarıda saydığımız ülkelerde devam ediyor; ancak beta programının gelecek ay diğer Galaxy akıllı telefonlarını da kapsaması, hizmetin daha fazla ülkede kullanıma sunulmasına yol açabilir. PlayGalaxy Link'i bilgisayarınıza indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.