İşte Samsung, PS5 5 için Kendinden Soğutuculu SSD Modeli

Samsung, PS5 kullanıcıların birçoğunun en büyük sorunu olan depolama konusuna bir çözüm bulmak amacıyla PS5’e özel olarak ürettiği SSD’lerini tanıttı.

Sony’nin teknoloji harikası PlayStation 5 modeli, özellikleriyle göz kamaştırırken maalesef ülkemizde fiyatıyla da cep yakmaya devam ediyor. Konsol her ne kadar yüksek performanslı olsa da depolama konusunda büyük sıkıntıları da yok değil.

PlayStation 5, ne yazık ki ilk çıkışında harici SSD desteklemiyordu. Kullanıcıların eleştirileri üzerinde bu sorun sonraki üretimlerde çözüldü ancak Sony, PS5’lere takılacak SSD’lerin dahili soğutucu olması gerektiğini açıklamış ve kullanıcıları zor durumda bırakmıştı. Samsung ise PS5 kullanıcılarını sevindirecek özel SSD’lerini nihayet tanıttı.

Dahili soğutmaya sahip özel SSD’ler

Samsung’un tanıttığı ve PS5’e özel olarak geliştirilen bu M.2 SSD’ler, sahip oldukları dahili soğutma bloğu sayesinde düşük ısıda maksimum yazma hızında çalışabiliyor. Sony, PS5’lere takılacak SSD’lerin saniyede 5.500 MB yazma hızına sahip olması gerektiğini de açıklamıştı. Samsung’un SSD’leri ise saniyede 7.000 MB yazma hızı ile önerilen hızın çok üstünde bir performans sunabiliyor.

Bu SSD’ler her ne kadar PS5 kullanıcılarını hedef alınarak özel olarak üretilmiş olsa da, tabii ki başka yerlerde de kullanılabiliyor. Standart M.2 SSD’lerle neredeyse aynı boyutta olan bu SSD’ler, bilgisayarlarda diğer depolama birimleri ile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Samsung’un PS5 için ürettiği bu SSD’lere ek olarak Sony, 29 Ekim tarihinde 1 TB ve 2 TB’lık modellerini de piyasaya süreceğini açıklamıştı. Hatta 2 TB depolamaya sahip olan model, geçtiğimiz yılın yaz aylarında bir alman sitesinde ortaya çıkmıştı.

SSD demişken, Samsung 870 EVO'yu incelediğimiz videomuza göz atmak isterseniz: