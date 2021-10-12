Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3'ün Test Videosu Yayınladı

Samsung’un en yeni katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, çıkış öncesi girdikleri türlü dayanıklılık testlerinden alnının akıyla çıktı. Komando gibi suya batıp çıkan yüz binlerce kez hızla katlanıp açılan cihazların görüntüleri, potansiyel alıcıyı dayanıklılık konusunda ikna etmeye yetti.

Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında satışa sunduğu katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’in şu ana kadarki en dayanıklı katlanabilir telefonlar olduğunu her fırsatta duyurdu. Çıkıştan beri dayanıklılık alanında yapılan geliştirmelerden bahseden şirket, çıkıştan önce yapılan testlere ait videoyu yayınlayarak bu iddiasını kanıtladı.

Samsung, yakın zamanda söz konusu telefonların “mümkün olan en yüksek standartları” karşılayan dayanıklılıklarını test ettiği videoyu yayınladı. Yayınlanan videoda komando gibi suya batıp çıkan telefonlar, ne kadar çetin ceviz olduklarını kanıtladı.

Telefonların günaha batıp çıktığı anlar:

Katlanabilir telefonların sürekli açılıp kapanma hareketine maruz kalması ve ekranların bükülebilir materyalden olması, onları çizilme ve benzeri hasarlara daha açık kılıyor. Sürekli kullanılan menteşelerin bir süre sonra arıza verme olasılığı da tüketicinin bu telefonlara dair endişelerinden biri. Ancak görünüşe bakılırsa Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’te elde ettiği dayanıklılıkla bu endişeleri silebilir. Kanıt isteyene de yeni videosunu gururla gösterebilir.

Videoda gördüğümüz üzere telefonlar, uzun süreler boyunca katlanıp açılma, suya batıp çıkma gibi birçok teste tabii tutuldu. 1,5 metre derinlikteki suda 30 dakika dayanmayı başaran iki telefon, IPX8 suya dayanıklılık derecesini almaya hak kazandı. Zorlu iklim koşullarına da dayanıklı olduğu görülen telefonlar, S Pen kullanımında çizilmediklerini de kanıtladı.

Son olarak hızlı şekilde 200 bin açma-kapamadan da en ufak zarar almadan çıkan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, katlanabilir telefonların dayanıksız olduğu yargısını kırabilir. Tabii siz yine de menteşeli bir cihazı öyle sürekli yere düşürmeyin.