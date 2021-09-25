Samsung S22 Plus'ın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Steve Hemmerstoffer adlı bir kişi, Samsung Galaxy S22 Ultra ve Plus'a dair render görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Plus sürümü S22'nin halefiyle birçok yönden benzerlik taşıdığı görülüyor.

Akıllı telefonlara dair sızıntılarıyla ünlenen Steve Hemmerstoffer adlı bir kişi, Samsung Galaxy S22 Ultra'ya ve 2022 amiral gemisi serisine ait dair render görüntüleri paylaştı. Paylaşımda Ultra versiyonun yanı sıra Galaxy S22 Plus'a dair görüntüler de mevcut.

Hemmerstoffer ve 91mobiles, görünüşe göre Galaxy S22 serisinin ortanca çocuğu olarak adlandırılabilecek modeli yeşil renkte gösteren render'lar yayınladı. Ve görünüşe göre S22 Plus, halefi ile pek çok ortak noktaya sahip. Cihazda flaşın konumu bile 2021 Plus modeliyle aynı.

Kamera çıkıntısıyla telefonun kalınlığı 9,1mm'ye çıkıyor

Giriş/çıkış portları açısından Samsung, telefonun yan tarafındaki ses tuşlarını S21 Plus'a kıyasla biraz daha aşağıya kaydırmış gibi görünüyor. Telefonun altında bir USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve SIM tepsisi bulunuyor. Telefonun ayrıca 157,4 mm x 75,8 mm x 7,6 mm ölçülerinde olduğu ve kamera çıkıntısının kalınlığı 9,1 mm'ye çıkardığı söyleniyor.

İşin garibi, Hemmerstoffer, görüntülerin kendisine Galaxy S22 Plus yerine Samsung Galaxy S22 Pro olarak ulaştığını söyledi. Samsung'un gerçekten bir isim değişikliği yapıp yapmayacağını anlamak için daha fazla sızıntı ve resmi bilgi beklememiz gerekecek.

Görünüşe göre S22 Plus, devrim nitelikte değişiklikler getirmiyor ve S21 Plus'ın biraz evrim geçirmiş bir hâli gibi duruyor. S22 Ultra'nın sızdırılmış görüntülerinde ise S Pen yuvası ve P şeklinde bir kamera çıkıntısı içeren, S21 Ultra'dan çok farklı bir cihaz görülüyor.