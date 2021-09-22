'Samsung Galaxy Note' Serisi Tamamen Tarih Olabilir

Samsung Galaxy Note serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Popüler sızıntı kaynağı Ice Universe, kesin bir dille Galaxy Note serisinde sona gelindiğini açıkladı. Sızıntı kaynağına göre Galaxy S, Galaxy Note serisi yerine geçerek devam edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için her yıl benzer iddialar gündeme geliyor. Çeşitli kaynaklar, Samsung'un Galaxy Note serisinin fişini çekeceğini, Galaxy S serisini S Pen desteği ile piyasaya süreceğini söyleyip duruyor. Bu iddialar, yavaş yavaş gerçek olacak gibi görünüyor. Zira Samsung Galaxy S serisinin S Pen desteğine kavuşması ve Samsung'un bu yıl Galaxy Note serisinin marka yenilemesi yaptırmaması, Galaxy Note serisi hayranlarını endişelendirmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon dünyasının en popüler sızıntı kaynaklarından Ice Universe, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaptığı bu paylaşımda oldukça net konuşan sızıntı kaynağı, "Galaxy Note bitti, ama aslında bitmedi. Galaxy S, Galaxy Note oluyor." ifadelerini kullanarak, beklenen sonun gelmiş olduğunu ileri sürdü.

Samsung'un Galaxy Note ile işi bitmiş olabilir

Aslına bakacak olursak Samsung'un Galaxy Note serisini bitirmesinin artık olması gereken bir şey olduğunu açıkça belirtebiliriz. Zira şirket yıllardır, Galaxy S serisinin akıllı kalem destekli versiyonunu Galaxy Note olarak tanıttı. Ancak Galaxy S serisine S Pen desteği gelmesi, Galaxy Note serisinin avantajını yitirmesine yol açtı. Ancak başka bir husus daha var. Bu husus, Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonları...

Samsung'un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold, tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Zaten bu telefon tüketicilerin ilgisini de çekmedi. Ancak 2021 yılında duyurulan üçüncü nesil Galaxy Z Fold, sağlamlığı ve S Pen desteği ile yeterince ilgi gördü. İşte bu nedenleri düşündüğümüzde, Samsung'un Galaxy Note serisi ile işinin bittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.