Samsung, Bixby'ye Daha Fazla Dil Desteği Getirdi

Teknoloji devi Samsung, birkaç ay önce sanal asistanı Bixby'ye olan dil desteklerini artıracağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Samsung sözünü tuttu ve dil desteği sayısında bir artış gözlemlendi.

Samsung'un sanal asistanı Bixby, çıkışını yaptıktan sonra pek de olumlu geri dönüşler almamıştı. Kullanıcılar, uygulamayı nasıl devre dışı bırakabilecekleri konusunda Samsung'u mail yağmuruna tutmuştu. Onlarca kötü geri dönüşten sonra Samsung, uygulamayı geliştirme yönünde ciddi kararlar aldı.

Samsung, Galaxy Note 9’la birlikte Bixby için önemli bir güncelleme yaptı. Yeni güncelleme, Bixby’ye yeni bir arayüz getirmekle birlikte, yeni dil destekleri ve yeni entegrasyonlar ekledi. Gelecekte kullanılması için test edilen diller Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca gibi önemli dillerdi. Bu diller, dünya çapında en çok kullanılan dillerden olduğu için kullanıcıların memnun olacağı tahmin ediliyor.

Bixby’de daha önceden bulunan diller Korece, Mandarince ve İngilizceydi. Tam desteklenen diller listesine Almanca, İspanyolca ve İtalyanca eklendi. Fransızca ise hala beta aşamasında gözüküyor. Kullanıcılar, bu yeni dil seçeneklerini şu an kullanabilirler.