Samsung SmartThings'e Siri Kısayolları Desteği Geldi

SmartThings artık Siri Kısayolları’nı destekliyor. iPhone kullanıcıları, Samsung cihazlarını sesle kontrol edebiliyor.

Samsung, SmartThings uygulamasını iPhone kullanıcıları için daha işlevsel hale getirdi. Artık Siri Kısayolları ile entegre çalışan uygulama, kullanıcıların sesli komutlarla akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini sağlıyor. “Hey Siri, ışıkları kapat” gibi komutlarla rutinler çalıştırılabiliyor.

Bu özellik, SmartThings’in “Routines” (Rutinler) kısmı üzerinden yapılandırılıyor. Örneğin, “Evden çıkıyorum” komutuyla tüm ışıklar kapanabilir, perde çekilebilir ya da temizlik başlatılabilir. Tüm bunlar iOS cihazlardan yönetilebiliyor.

Apple ve Samsung’un genelde rekabet ettiği düşünüldüğünde bu entegrasyon oldukça dikkat çekici. Bu adım, iki ekosistem arasında daha fazla uyumluluğun önünü açıyor. Aynı zamanda HomeKit dışında bir alternatif olarak da dikkat çekiyor.

Akıllı ev teknolojilerine ilgi duyan iPhone kullanıcıları için bu gelişme büyük kolaylık sağlıyor. Hem Apple hem Samsung cihazlara sahip olanlar artık tek bir ses komutuyla tüm ev sistemlerini çalıştırabilecek.