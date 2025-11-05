Samsung Solve for Tomorrow'da Türkiye’yi temsil edecek takımlar belli oldu

Samsung’un gençlere yönelik küresel inovasyon yarışması Solve for Tomorrow’da Türkiye finalistleri belli oldu. Oilsorb ve Poseidon takımları ülkemizi dünyada temsil edecek.

Samsung’un 68 ülkede düzenlediği Solve for Tomorrow programının Türkiye ayağında kazanan takımlar açıklandı. 2021’den bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen program, gençlerin STEM alanlarında küresel sorunlara çözüm üretmesini hedefliyor.

Yüzlerce başvuru arasından finale kalan 10 proje arasından Oilsorb, koyun yününden çevre dostu emici pedlerle deniz kirliliğine çözüm sunduğu projesiyle birinci oldu. Poseidon, görme engelliler için havuzda konum algılayan sensör sistemiyle ikinci olurken, Tech4Earth ise atık malzemelerden yapı tuğlası üretimiyle üçüncülüğü aldı.

Oilsorb ve Poseidon takımları, bölgesel yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek. Başarı gösterenler, küresel elçi programına seçilerek Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na katılma şansı elde edecek. Ayrıca tüm kazananlara Galaxy AI destekli Samsung akıllı telefonlar hediye edildi.

Samsung Türkiye CEO’su Jeff Jo ve Habitat Başkanı Bora Caldu, gençlerin teknolojiyle dünyayı dönüştürme gücüne vurgu yaptı. Program bugüne dek 920 STEM projesine ev sahipliği yaptı.