Samsung'dan keyiflendiren açıklama: SSD’ler RAM krizinden etkilenmeyecek

RAM kıtlığı sürerken Samsung’dan rahatlatan açıklama geldi. Şirket, SSD üretiminde sorun olmadığını ve tüketici SSD’lerinin şimdilik güvende olduğunu söyledi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Son dönemde artan yapay zekâ talebi, RAM ve bellek piyasasında ciddi bir sıkıntı yarattı. Birçok üretici kaynaklarını veri merkezlerine kaydırırken, tüketici tarafında fiyat artışları ve stok sorunları konuşulmaya başlandı.

Bu ortamda Samsung, SSD kullanıcılarını rahatlatan bir açıklama yaptı. Şirket, RAM tarafında baskı olsa da SSD üretiminin devam ettiğini ve tüketici SSD’lerinin bu krizden şimdilik etkilenmeyeceğini net şekilde ifade etti.

Ancak uzmanlara göre bu “şimdilik” vurgusu önemli. Bellek pazarındaki dengesizlik uzun sürerse SSD fiyatlarının da dolaylı olarak etkilenmesi mümkün. Yine de kısa vadede Samsung’un SSD’ler konusunda geri adım atmaması, kullanıcılar için olumlu bir gelişme.

Samsung

