Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Samsung telefonları hedef alan bir sıfırıncı gün açığı tespit edildi. Bu güvenlik açığı, cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenmesini mümkün kılıyordu. Neyse ki güvenlik açığı, an itibarıyla kapatılmış durumda.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan tüm akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklemeyi mümkün kılan bir sıfırıncı gün açığını kapattığını duyurdu. Samsung'a göre güvenlik açığı, ilk olarak 13 Ağustos'ta Meta ile WhatsApp geliştiricileri tarafından tespit edilmişti.

Samsung, güvenlik açığının etkilediği cihaz modellerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak yapılan açıklamaya göre bu güvenlik açığı, Android 13 ile Android 16'ya kadar çalışan tüm cihazları tehdit ediyordu. Güvenlik açığının istismar edilip edilmediği, kaç kullanıcının bu durumdan etkilendiği ise belirsiz.

Güvenlik açığı nasıl kullanılmış olabilir?

Samsung'un resmî açıklamasına göre söz konusu sıfırıncı gün açığı, grafiklerin görüntülenmesini sağlayan bir yazılım kütüphanesinde bulunuyordu. Saldırganlar, bu güvenlik açığını kullanacak hedef telefona kötü amaçlı yazılım yükleyebilir, kullanıcıya ait kişisel verileri ele geçirebilirlerdi. Az önce belirttiğimiz gibi böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığı şimdilik belirsiz.

Samsung telefon kullanıcıları ne yapacak?

Eğer siz de bir Samsung Galaxy telefon kullanıyorsanız, yazılım güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Şirket, telefonunuza bir güvenlik güncellemesi göndermiş olabilir. Bu güncellemeyi yaptığınızda güvenlik açığı kapatılmış olacaktır. Bunun haricinde yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmuyor.

