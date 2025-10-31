Samsung telefonların "önemli bildirim" özelliğinden ilk ekran görüntüsü geldi

Samsung’un One UI 8.5 sürümünde yer alan Priority Notifications özelliği ilk kez görüntülendi. Bu yenilikle önemli bildirimler kaçırılmayacak.

Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü One UI 8.5 ile birlikte, Priority Notifications (Öncelikli Bildirimler) özelliği ilk kez çalışır hâlde ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde sistem, önemli bildirimleri diğerlerinden görsel olarak ayırıyor.

Bu bildirimler ekranın üst kısmında, hafif parlak geçişli özel bir arka planla beliriyor. Galaxy AI efektlerine benzer bir sunumla, kullanıcının dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Örneğin mesajlar, alarm ya da takvim hatırlatıcıları bu şekilde vurgulanabilecek.

Özelliğin henüz test aşamasında olduğu, ancak Galaxy S26 serisiyle birlikte çıkacak One UI 8.5 kararlı sürümünde yer alması bekleniyor. Samsung’un bildirim yoğunluğu içindeki kullanıcı deneyimini sadeleştirme hedefi bu özellikle destekleniyor.

Android dünyasında bildirim yönetimi her zaman sorunlu bir alan olurken, Samsung’un bu adımı önemli bir iyileştirme olabilir. Özellikle yoğun bildirim alan kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabilir.