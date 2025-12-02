Tümü Webekno
Samsung ile Türk Hava Yolları'ndan Önemli Anlaşma: Bagaj Kaybetme Sorunu Tarih Olacak!

Samsung, THY ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında SmartThings kullanan kullanıcıların kaybolan bagajlarının bulunmasında THY ile ortak çalışılacağını açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak yolcuların kaybolan ya da geciken bagajlarını kolayca takip edebilmeleri için Smart Tagged Baggage Service adlı yeni bir hizmet başlattı. Bu sistem, Samsung’un konum takip platformu SmartThings Find üzerinden çalışıyor.

Yeni uygulamayla birlikte yolcular, valizlerine bir Galaxy SmartTag yerleştirerek bagajlarının nerede olduğunu anlık olarak görebiliyor. Eğer bagaj kaybolur veya gecikirse yolcu konum linkini THY’ye ileterek süreci hızlandırabiliyor ve THY'nin bagajını bulmasını kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar konum bilgisini THY'ye iletebilecek

Ayrıca SmartThings Find içindeki “Cihaz Görselini Değiştir” özelliği sayesinde kullanıcılar, kendi valizlerinin fotoğrafını uygulamaya ekleyebiliyor. Bu da bagaj bulunurken THY için de kolay tanımlama imkânı sağlıyor.

SmartThings Find, 700 milyonun üzerinde cihazdan oluşan dev bir ağ üzerinden Bluetooth Low Energy ve ultra geniş bant teknolojilerini kullanarak konum tespiti yapıyor. Samsung’un gelecekte bu hizmeti başka havayollarına da genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

