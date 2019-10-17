Samsung Türkiye'den 'İnterneti Tadında Kullan' Kampanyası

Samsung Türkiye, yeni bir dijital farkındalık kampanyası başlattı. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer kampanyalar başlatan Samsung Türkiye bu kez, "İnteneti Tadında Kullan" diyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüketicilerin en çok tercih ettiği markalardan bir tanesi. Bu ilginin farkında olan Samsung Türkiye, çeşitli etkinliklerle hem dikkat çekmeye hem de tüketicilerin gönüllerinde taht kurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli farkındalık kampanyaları düzenleyen Samsung Türkiye, şimdi yeni bir dijital farkındalık kampanyası başlattı.

Samsung Türkiye'nin başlatmış olduğu bu dijital farkındalık kampanyası, "İnterneti Tadında Kullan" olarak isimlendirilmiş durumda. Samsung, bu kampanyayla birlikte internetin gereğinden fazla kullanılmasının insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekmeye çalışıyor. Konuyla ilgili olarak Samsung, bir video hazırladı ve bu videoyu geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

İnternet kullanımının yaygınlaştığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Artık akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar hayatımıza o kadar entegre olmuş durumda ki, günümüzdeki pek çok çocuk, parklarda ve bahçelerde oyun oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor. Ebeveynler, çocuklarını oyalamak için onlara akıllı telefonlar veya televizyonlar üzerinden çeşitli videolar izletiyorlar. Hal böyle olunca da toplumlar, büyük bir yozlaşma trendine giriyor.

Aslına bakacak olursak Samsung'un da altını çizdiği nokta tam olarak bu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsung Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, hazırladıkları filmleri geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ve ilerleyen dönemlerde yeni içeriklerin de hazırlanacağını ifade etti. Geçmiş dönemlerde de çeşitli kampanyalar başlattıklarını söyleyen Gökpınar, bu sayede farkındalık yarattıklarına inandığını belirtti.

İşte Samsung'un, 'İnterneti Tadında Kullan' videosu

Samsung'un bu dijital farkındalık kampanyası, 2019 yılının sonuna dek sürecek. İlerleyen günlerde Samsung, 'Hayatı Kaçırma' ve 'Ekransız Ebeveynlik' isimli iki video daha oluşturacak ve bu videoları dijital platformlar üzerinden daha çok kişiye ulaştırmaya çalışacak.