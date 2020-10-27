Türkiye pazarı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Samsung Türkiye Başkanı, Türk tüketicilerin telefonlarını ne sıklıkla değiştirdikleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye’nin en popüler akıllı telefon markaları arasında yer alan Samsung’un Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye’deki akıllı telefon pazarı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle değişim gösteren satış trendleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet ile gerçekleştirdiği röportajda Türk tüketicilerin akıllı telefon alışkanlıkları hakkında da açıklamalarda bulunan Samsung Türkiye Başkanı, Türk tüketicilerin kampanya var diye telefon değiştirmediğini, ortalama 2 yıl aynı telefonu kullandığını ifade etti.

İlk olarak “Türkiye'de telefon pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle pandemi sonrası satışlarınız nasıl?” sorularını yanıtlayan DaeHyun Kim,”IPSOS’a yaptırdığımız bir araştırmaya göre; akıllı telefon kategorisinde pandemi döneminde satışlarımız iyi gitti. Tüketicilerin yalnızca %30’u pandemiye rağmen teknolojik cihaz satın alımı gerçekleştirdi. Bu satın alımların %30’u akıllı telefon, %20’si ise beyaz eşya kategorisinde oldu. Ertelenen ya da iptal edilen satın alımların %38’i ise akıllı telefon kategorisine, %26’sı beyaz eşya kategorisine ait. Ertelenen satın alımlar, pandemiden yaklaşık 5 ay sonrası için planlandı.” ifadelerini kullandı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Diğer yandan Türkiye sahip olduğu genç, dinamik nüfusu ve teknolojik ürünlere karşı olan hızlı adaptasyonu sayesinde dünyadaki önemli büyüklükteki pazarlardan biri. Türkiye, Samsung için MENA bölgesindeki en büyük ve en önemli pazar. Samsung olarak Türkiye’nin büyük potansiyeline inanıyoruz.

Dünya çapında pek çok ülkeyi etkileyen Kovid-19 salgınının ülkemizde de etkisini artırması ile birlikte milyonlarca insanın günlük hayatı da değişti ve yeniden şekillendi. Hayatlarımızı “ev” ve “evin dışı” olarak bölüp buna göre planladığımız günlerden, sosyal izolasyon kapsamında tüm günü evlerimizde geçirdiğimiz bir döneme girdik.

Bunun bir sonucu olarak da akıllı telefon, akıllı saat ve tablet gibi akıllı cihazlarla normale oranla daha yoğun bir ilişki içine de girdik. Buna paralel olarak alışveriş alışkanlıklarında da radikal bir değişim yaşandı. Şu an dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret hacminde koronavirüsten kaynaklanan olağanüstü bir işlem hacmi gözlemleniyor.

E-ticarette artan hacmin de etkisiyle akıllı cihazlarımızın satışları da her hafta artmaya devam ediyor. Online mağazamız üzerinden yapılan satışlar koronavirüs salgını öncesi satışlarla kıyaslandığında ciddi miktarda artmış durumda.”

Katlanabilir akıllı telefonların Türkiye’de ne kadar ilgi gördüğü ile ilgili soruya, “Samsung katlanabilir telefon kategorisinde sektörün önde gelen isimlerinden. Galaxy Z Flip cihazımız tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi gördü.” şeklinde yanıt veren DaeHyun Kim, Microsoft ile devam etmekte olan ortaklıklarıyla ilgili olarak ise şu şekilde konuştu:

“Geçen yıldan bu yana, Microsoft ile uzun vadeli iş birliğimizi genişlettik, Microsoft ile stratejik iş birliğimiz, görevler ve cihazlar arasında geçişe ihtiyaç duyan uzaktan iş gücü için uygun. Galaxy Note20 serisi, cihazlar arasında kolay Kopyala & Yapıştır veya Sürükle & Bırak özelliği için Microsoft'un Your Phone uygulamasını Windows’a Bağla entegrasyonu ile birlikte kullanarak Windows 10 bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Windows 10 PC'nizdeyken hiçbir aramayı, metni veya bildirimi kaçırmıyorsunuz mesela.”

“Türkiye'de en çok hangi telefonlarınız satıyor? Telefon alan kullanıcılar en çok hangi özelliklerine dikkat ediyor?” sorusuna “İstatistikler Türkiye’de bir kullanıcının ortalama 2 yıl aynı telefonu kullandığını gösteriyor.” şeklinde bir yanıt veren Samsung Türkiye Başkanı, konuyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Tüketiciler telefonlarını yenileme ihtiyacı hissettiklerinde kampanyaları daha dikkatli takip ediyorlar. Ancak sadece kampanya var diye telefon değiştirmiyorlar. Yine araştırmalarımıza göre kullandığı markadan memnun olanların yeni telefon alırken aynı marka ile devam eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Geçen yıla kıyasla mobil satışlarda yüzde 10 civarında bir büyüme oranı yakaladık. Son olarak küresel marka danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan “2020 Yılının En İyi Küresel Markaları” sıralamasında 62,3 milyar dolarlık marka değeriyle 5. sıraya yükseldik. İlk kez bu listeye girdiğimiz 2000 yılında marka değerimiz 5,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye’de özellikle genç nüfus cep telefonunu gündelik hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Tüketiciler, akıllı telefonlarının hayatlarını kolaylaştırdığının ve kalite kattığının farkında. Bu nedenle alabilecekleri en iyi modeli almak istiyorlar.”