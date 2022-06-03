Samsung Türkiye, TV Kutularından Özel Tasarım Sergisi Açtı

Samsung'un televizyon kutularından oluşturduğu eserler İstanbul'da sergi haline getirildi. Şirket, bir süre önce duyurduğu Eco-Package serisi televizyon kutularının ev eşyasına dönüştürülmesini sağlamıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir geri dönüşüm ve karbon ayak izi düşürme gibi çevre dostu projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Samsung'un akıllı televizyon kartonları için yeni bir proje geliştirdiğinden ve bu kartonların çeşitli ürünleri haline getirilebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi bu proje ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung'un geri dönüştürülen malzemelerden üretilen televizyon kutularıyla yapılan tasarımlar için bir sergi oluşturuldu. "Eco-Package" olarak isimlendirilen proje için hazırlanan ürünleri merak eden tüketiciler, 30 Haziran'a kadar sergiyi ziyaret edebilecekler. Samsung, bu sergi için 6 tasarım stüdyosu ve In-Between Tasarım Platformu ile iş birliği yaptı.

Samsung, karton kutularla neler yapacağınızı zaten anlatıyor

Kartonlarla uğraşmak herkese göre olmayabilir. Ancak Samsung, bunu da düşündü. Öyle ki şirket, Eco-Package serisi karton kutuları için profesyonellerle çalışıp, sergi açmış olsa da dileyen herkes kendince tasarımlar oluşturabiliyor. Çünkü Samsung, bu özel karton kutular için oluşturduğu internet sitesinde neler yapılması gerektiğini aşama aşama ve animasyonlarla anlatıyor.

Sergide konuşan isimlerden Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemlerinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, şunları söyledi: Eco-Package projesi kapsamında ambalajlarda %90 oranında daha az mürekkep kullanıyoruz. Üretim esnasında ise zımba kullanımını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Eco-Package projesi kapsamında da ileri dönüştürülebilir televizyon kutularımız, çok değerli tasarımcıların elinde sıfır atıkla yepyeni işlevsel ve dekoratif tasarımlara dönüştü. İleri dönüşüm diyoruz çünkü kullanım ömrünü tamamlamış ve eşsiz televizyonlarımızı, evlerinize kadar getirmiş olan Televizyon kutularımıza, fikri tasarım öğeleri ekleyerek gündelik yaşamımızda katkı sağlayacak yeni ürünlere dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Doğaya dönüş vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projenin sonucunda ortaya çıkan eserleri görmekten dolayı oldukça heyecanlı ve gururluyuz.

Samsung'un 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek Eco-Package sergisi, İstanbul'daki Akaretler'de bulunan No:37-39 standlarında sizleri bekliyor.