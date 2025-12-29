Samsung TV’lere Google Fotoğraflar geliyor

Samsung, Google Fotoğraflar’ı AI TV’lere entegre ediyor. 2026’da gelecek özellik, fotoğrafları yapay zekâ ile düzenleyip büyük ekranda anı sergisine dönüştürecek.

Samsung, AI TV serisi için dikkat çekici bir yenilik duyurdu. Şirket, Google Fotoğraflar entegrasyonunu 2026’da TV’lere getirerek kullanıcıların fotoğraf ve videolarını doğrudan büyük ekranda görüntülemesini sağlayacak. Giriş, Google hesabı üzerinden yapılacak.

Yeni sistem yalnızca görüntüleme ile sınırlı değil. Yapay zekâ destekli “Memories” özelliği, fotoğrafları kişi, yer ve zamana göre otomatik olarak derleyerek hikâye formatında sunacak. Böylece TV, pasif bir ekran olmaktan çıkıp kişisel bir anı merkezine dönüşecek.

Samsung’un Vision AI altyapısı sayesinde slaytlar ve görseller kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirilecek. AI, hangi fotoğrafların ne zaman gösterileceğine bile karar verebilecek. Bu da TV’lerin ev içinde daha “canlı” bir rol üstlenmesini sağlayacak.

Geçmişte TV’lerde fotoğraf gösterimi genelde sınırlı ve zahmetliyken, bu entegrasyon deneyimi ciddi biçimde sadeleştiriyor. Gelecekte AI TV’lerin yalnızca içerik izlenen değil, günlük yaşamı tamamlayan akıllı merkezlere dönüşmesi bekleniyor.