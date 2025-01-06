Samsung, akıllı telefonlarda gördüğümüz yapay zekâ özelliklerini televizyonlara getiren Vision AI'ı resmen tanıttı.

Samsung, geçen yıl tanıttığı Galaxy S24 serisiyle telefonlarına üretken yapay zekâyı resmen getirmişti. Ancak şirket, bununla kalmayıp diğer türden ürünlerine de bu teknolojiyi entegre etmek istiyordu. Bugün bu kapsamda bir duyuru geldi.

Güney Koreli şirket, CES 2025 kapsamında “Vision AI” ismini verdiği yeni teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji, yapay zekâyı televizyonlara getiriyor.

Akıllı telefon özelliklerini televizyonlara getirecek

Vision AI, kullanıcının televizyon deneyimine çağ atlatmayı ve akıllı telefonlarda gördüğümüz özellikleri televizyonlara entegre etmeyi amaçlıyor. Aşağıdan bu özelliklerden bazılarına ve detaylara ulaşabilirsiniz:

Click to Search (Tıklayarak Arama Yapma): Telefonlardaki daire içine alarak aramaya benzeyen bu özellik, kullanıcının tek bir tıkla ekranda gördüğü şey hakkında bilgi almasını sağlıyor.

Telefonlardaki daire içine alarak aramaya benzeyen bu özellik, kullanıcının tek bir tıkla ekranda gördüğü şey hakkında bilgi almasını sağlıyor. Live Translate (Canlı Çeviri): Cihaz içi yapay zekâ modeliyle gerçek zamanlı altyazı çevirisi yapabiliyor.

Cihaz içi yapay zekâ modeliyle gerçek zamanlı altyazı çevirisi yapabiliyor. Generative Wallpaper (Yapay Zekâ Duvar Kâğıtları): Yapay zekânın yardımıyla televizyonunuza özel duvar kâğıtları oluşturabiliyorsunuz.

Yapay zekânın yardımıyla televizyonunuza özel duvar kâğıtları oluşturabiliyorsunuz. Home Insights (Ev Hakkında Bilgiler): Akıllı ev özelliği olan bu Home Insight, güvenlik giibi evinizden gelen bilgiler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor.

Akıllı ev özelliği olan bu Home Insight, güvenlik giibi evinizden gelen bilgiler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor. Pet and Family Care (Evcil Hayvan ve Aile): Televizyonunuz; çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı takip ederek size gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. Ayrıca çocuklar uykuya daldığında oda aydınlatmasını da ayarlayabiliyor.

Televizyonunuz; çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı takip ederek size gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. Ayrıca çocuklar uykuya daldığında oda aydınlatmasını da ayarlayabiliyor. İzlediğiniz içeriğe göre ayarlama yapma: İzlediğiniz şeyin ses ve görüntüsünü mümkün olan en iyi hâle getirerek iyi bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

İzlediğiniz şeyin ses ve görüntüsünü mümkün olan en iyi hâle getirerek iyi bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Copilot desteği: Samsung, Microsoft ile iş birliği yaparak Copilot yapay zekâ aracını televizyonlara getireceğini de ekledi. Henüz detayları belli değil.

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere Vision AI, televizyonları çok farklı bir seviyeye taşıyacak. Artık çok daha işe yaradıklarını göreceğiz. Daha iyi bir izleme deneyimi sunarken etrafının da farkında olacaklar. Vision AI, şirketin Neo OLED'den QLED'e kadar yeni nesil birçok televizyonunda yerini alacak.