Samsung, CES 2025 öncesi beklentiyi tavan yaptıracak yeni teknolojisini duyurdu. "AI Hibrit Soğutma Teknolojisi", buzdolapları için yepyeni bir çağın kapısını aralayacak.

Yapay zekâ teknolojileri, son dönemlerde hemen her alanda kendini göstermeye başladı. Bugün özellikle de akıllı telefonlar, yapay zekâ odaklı özelliklerle donatılmaya başladılar. Ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yapay zekâyı beyaz eşya sektörüne taşımaya karar verdi. Şirket, "AI Hibrit Soğutma Teknolojisi" isimli yeni sistemini tanıttı.

Samsung'un yapay zekâ destekli Hibrit Soğutma Teknolojisi, buzdolaplarını yapay zekâ algoritmalarıyla dolduracak. Bu da verimliliği ve hassas soğutma özelliklerinin kapasitesini artıracak. Samsung'a göre kullanılacak sensörler ve algoritma, buzdolabının kompresörü ile uyumlu olarak çalışacak ve bu sayede hızlı soğutma olanağı da sağlanmış olacak.

Gıdaların taze kalma süresi artırılmış olacak

Samsung'un AI Hibrit Soğutma Teknolojisi, gıda tazeliği için de kritik önem arz edecek. Geliştirilen teknoloji ile besinlerin taze kalma süresi, yüzde 40'a kadar artış gösterecek. Böylelikle bir yandan verimli hâle gelen buzdolapları, diğer yandan gıda israfını da önlemiş olacak.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre AI Hibrit Soğutma Teknolojisi ile donatılan ilk buzdolabı modeli, CES 2025 etkinlikleri kapsamında tanıtılacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması planlanan buzdolabının fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.